親子文化傳播中心音樂會 華裔青年演奏家亮眼

由布碌崙親子文化傳播中心、JIA國際文化傳媒舉辦的冬季音樂會專場，日前在美國夢購物中心的舉行。(RBH提供)

由布碌崙 (布魯克林)親子 文化傳播中心(RHB)、JIA國際文化傳媒舉辦的冬季音樂會專場，日前在美國夢購物中心的音樂廳落幕；當日主要為華裔 的多名青年演奏家帶來樂器表演，以中西音樂交融為亮點，引來無數民眾停駐欣賞。

當日的表演形式多樣，有古典名曲到現代流行歌曲、獨奏到二重奏，以及中西樂器合奏的「跨界合作」；而演奏的曲目包括古典音樂家巴赫、莫札特、蕭邦、日本著名作曲家久石讓(Joe Hisaishi)的名曲，以及充滿中華傳統韻味的「恭喜發財」，體現了音樂的無國界魅力，給觀眾帶來耳目一新的演出。

當日匯集的有專業級演奏家，包括來自俄羅斯的鋼琴表演藝術家、剛考入武漢音樂學院鋼琴表演系的演奏家等；同時還有十多名具潛力的青少年音樂愛好者、音樂新星突破自我、參與表演，結束後都獲頒了一張表揚狀。

RBH表示，這樣的演出機會旨在為音樂愛好者搭建一個展示才華、交流藝術的平台，青少年們也可通過觀賞專業音樂家的表演從中學習，鼓勵自身在音樂領域方面更上一層樓；演奏家精湛的技藝令觀眾們讚嘆不已，在所有的表演節目中，中西樂器合璧的曲目「大魚」更是點睛之筆，在鋼琴和古箏的配合下帶來了一場別開生面的藝術盛宴。

親子文化傳播中心創辦人石巧燕表示，此次音樂會吸引不少華裔家庭帶孩子們參與演出，「他們以童真的音符和純粹的熱愛去詮釋音樂，所以我們認為這樣的活動不單是音樂交流，更能激勵年輕一代的人發掘音樂之美」；她也指出，RBH向來注重孩童對教育和音樂的培養，未來也會舉辦更多精彩的文化活動，增加華人社區的藝術底蘊。