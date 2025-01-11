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莊文怡：2026財年自主撥款開放申請

記者胡聲橋／紐約報導
市議員莊文怡宣布2026財政年度的自主撥款開放申請。(莊文怡辦公室提供)
市議員莊文怡宣布2026財政年度的自主撥款開放申請。(莊文怡辦公室提供)

第43選區市議員莊文怡宣布，市議會從即日起開放2026財政年度自主撥款(discretionary funding)申請，呼籲希望獲得市議員自主撥款的社區非營利組織從現在起就可以申請。申請的截止日期是2025年2月19日下午5時。

莊文怡敦促每一個有興趣與第43選區社區合作的非營利組織盡快準備材料，及時提交申請。莊文怡介紹，正式的申請必須在市議會的網站https://council.nyc.gov/budget/提交。她的辦公室將隨時為感興趣的非營利機構提供協助，如果對申請材料的準備或者對申請流程有任何疑問，都可以向她的辦公室提出，可以通過發電郵[email protected]或者打電話(917)952-0157的方式與她的辦公室聯繫。

市議員在美國財政年度除了要決定大筆公共資金的去向和用途之外，每位議員都有一筆自主撥款。這是一筆用於當地社區的多用途資金，既可用於支持住房、就業培訓和社會服務，也可用於課後補習班、夏令營等教育項目；這筆資金可用於對文化藝術項目的支持，也可用於健康和醫療方面的支出；促進社區公共安全的項目可申請這筆錢，一些有關社區環保和可持續發展的項目也可申請。

紐約市議會共有51位市議員。從往年看，這筆自主撥款的總額大約為5000萬元，也就是每位市議員的自主撥款金額大約為100萬元。

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