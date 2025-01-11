垃圾桶新規開罰 一周開出近500張罰單

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

去年7月上路並在今年開始實施罰款的紐約市 垃圾桶新規，在正式開罰後的一周內，市清潔局已開出近500張罰單。然而新政策自公布以來引發諸多爭議，除有民眾反映垃圾桶仍在缺貨外，遵守規定的華人 民眾也面臨垃圾桶被偷竊的問題。

去年7月紐約市推出住宅垃圾新規，要求九戶以下住宅單位購買具有安全蓋的官方「NYC垃圾桶」，並以兩階段實施。2024年11月12日起，居民須更換為55加侖的有蓋式垃圾桶，不需官方標記，而2026年6月前全面更換為繫帶加固桶蓋並印有市府標記的官方垃圾桶，提供35加侖與45加侖兩種尺寸選擇。

自今年1月3日起，未使用不超過55加侖且帶安全蓋垃圾桶的住戶，將面臨罰款，首次50元，第二次100元，再犯及以上則每次200元。

市清潔局表示，今年起已對未遵守規定的住家陸續開出近500張罰單，以皇后區和布碌崙 (布魯克林)最多。代理局長洛漢(Javier Lojan)表示，規定相當直截了當，收垃圾的日子民眾就必須把垃圾放入有蓋垃圾桶內。

但此規定在華人使用的社群媒體上引發大批網友討論，許多人表示規定太過模糊，不知道應先買有蓋垃圾桶還是直接訂購官方桶。部分欲購買官方桶的民眾因市內的Home Depot缺貨，遲遲未能買到；也有網友提出紐約稅收高企，政府應免費發放，而不是因不完善的政策來處罰民眾。

居住在布碌崙8大道的黃麥克表示，他8月在官網訂購了一個45加侖回收桶及三個同呎吋的一般垃圾桶，並在警告期前開始使用，但去年12月欲將垃圾桶收回家中時，卻發現灰色垃圾桶被盜；由於未裝監控錄像，也捕捉不到竊賊，加上此類屬於小型的盜竊，警方也不會重視，只能「自認倒霉」。