紐約地鐵縱火燒死遊民 嫌犯不認罪：酒醉不記得

去年12月22日涉在紐約地鐵車廂縱火燒死57歲女性遊民卡瓦的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙(布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控拒不認罪。(美聯社)

去年12月22日涉在紐約地鐵車廂縱火燒死57歲女性遊民 卡瓦(Debrina Kawam)的兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)，7日於布碌崙 (布魯克林)刑事法院過堂，對謀殺指控拒不認罪，他將在3月12日再次出庭。法庭文件顯示，當警方向其展示監視器影像時，他感到相當驚訝，並表示自己因醉酒，已經不記得案件過程。

案發當日，薩佩塔涉嫌將不明液體潑向熟睡的卡瓦後縱火，導致她當場喪生，過程中薩佩塔甚至用襯衫煽動火焰。後在三位華裔少年報警後，警方於哥倫布圓環一帶逮捕薩佩塔，並在他口袋裡發現打火機。

據法庭文件顯示，案發前日，薩佩塔在下班後直奔皇后區酒吧，並陸續喝了數瓶啤酒與龍舌蘭，後在案發當日清晨搭乘F線。薩佩塔7日過堂時則表示，他「不記得自己是怎麼搭上列車，」回過神後才發現自己已經在車上。

7日法庭的公開訪談紀錄則顯示，薩佩塔在觀看監視器影像後展現出厭惡之情，用手擦拭眼睛並將頭低下靠在桌子上。薩佩塔表示自己「非常抱歉，我不是故意的，我不知道發生了什麼事，但我對那名女子感到非常抱歉」。他另表示自己喝酒後就會失去記憶，有時候當他醉酒醒來時會出現在家裡，有時候醒來時卻是在地鐵站 。

布碌崙地檢蔣莎樂(Eric Gonzalez)則在一份最新聲明中表示，「很難想像是什麼導致一個人犯下如此殘忍和可怕的罪行」，並提及自己決心對這種行為追求最嚴厲的懲罰，若一級謀殺罪成，薩佩塔將面臨無期徒刑且不得假釋。薩佩塔的律師則要求在其無保釋羈押期間接受醫療監護。

此前根據聯邦移民官員及警方，薩佩塔是在2018年遭驅逐的瓜地馬拉無證移民，後又非法潛返回紐約市。他在去年12月27日被大陪審團起訴四項謀殺罪。薩佩塔登記的住址為布碌崙一間專門收治藥物濫用男性的遊民所，他聲稱自己在美國居住五年，從事屋頂修整工作。