資金吃緊 紐約六四紀念館將搬至洛杉磯

紐約「六四紀念館」由於資金壓力，將搬遷至洛杉磯。(六四紀念館提供)

位於曼哈頓 核心地段的「六四 紀念館」近日宣布，由於包括租金 在內的經濟壓力，紀念館將從紐約搬遷至洛杉磯。預計紐約館的最終閉館時間為2月底至3月初，因此紐約觀眾尚有大約兩個月的時間前往參觀。

紀念館官方及理事長王丹上周末先後在社群平台上發布了搬遷消息。根據紀念館官方X(原推特)帳號的說明，搬離紐約的主因是籌款不順利，難以支付曼哈頓中城每月超過1萬元的租金。王丹透露，目前館方已在租金相對低廉的洛杉磯地區初步覓得新址，而在搬遷之前，紐約館仍維持正常運營。

紐約「六四紀念館」是目前全球唯一一家以1989年中國民主運動以及「六四」鎮壓為主題的專門展覽空間，館藏大量「六四」時期的歷史遺物，包括當年天安門民主運動參與者使用過的帳篷、旗幟、油印機、「六四」鎮壓發生時現場記者穿著的血衣，以及運動期間的書信和鎮壓官兵獲得的勳章等。館內還設有文字展板，用中英雙語向參觀者全面介紹1989年民主運動及「六四」鎮壓的歷史脈絡，還專門設有一個以香港民主運動為主題的展廳。

館長于大海介紹，除了資金壓力的主因外，決定搬遷的另一個目的是讓生活在西海岸的華人也能近距離參觀。他表示，紐約展館自從2023年「六四」紀念日前夕開幕以來，共接待了數千人參觀，「有意願了解這段歷史的，幾乎都來過了」，因而現在也到了可以「巡迴展覽」的時機了。

于大海表示，紐約租金過高導致館方無法招聘全職員工，只能靠包括理事會成員在內的人士輪流志願值班、講解並負責安保，導致一周只能維持兩天開放，制約了紀念館的良性運營和持續募捐。待遷至洛杉磯後，節省下的資金將可用於雇工。

目前，紐約「六四紀念館」每周三和周日中午12時至下午4時免費開放，地址為曼哈頓第六大道894號4樓。于大海透露，紐約館的租期將於3月結束，預計開放至今年2月底或3月初。