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華人律師創辦律師資格考試公益平台 免費輔導

記者高雲兒／紐約報導
為了幫助更多華人投身律法道路，華人律師李國鋒創立非營利律師資格考試輔導平台，是美國首個專注於律師考試的公益項目。(網站截圖)
為了幫助更多華人投身律法道路，華人律師李國鋒創立非營利律師資格考試輔導平台，是美國首個專注於律師考試的公益項目。(網站截圖)

為了幫助更多華人投身律法道路，華人律師李國鋒創立非營利律師資格考試輔導平台，作為美國首個專注於律師考試的公益項目，該名為Bar Exam VIP的平台旨在為法學院學生和畢業生提供免費的備考資源與指導，降低備考成本，幫助考生更高效地通過律師資格考試。

李國鋒介紹，平台所有課程和學習資料均免費提供，考生僅須準備兩本指定教材和題庫APP即可進行學習。他表示，律師資格考試的備考過程對許多學生，尤其是華人學生來說充滿挑戰。希望這一公益平台能幫助更多人克服語言、文化和經濟障礙，走上律師職業道路。

他補充，平台整合了多項輔導服務，包括備考策略指導、學習資源整合、時間管理培訓、階段性學習成果評估，以及直播和錄播課程。該平台採用費曼學習法和第一性原理等創新方法，幫助考生深化對核心法律概念的理解，同時將選擇題和簡答題的核心知識結合，提升應試效率。

李國鋒說，法律行業需要更多多元化的聲音，華人律師的增多將為社會帶來更全面的法律服務與視角。他希望Bar Exam VIP的推出，能推動行業發展並提升華人社區的法律參與度。有興趣的民眾可瀏覽https://barexam.vip

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