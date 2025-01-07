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布碌崙華策會11日免費法律諮詢 有中文服務

記者顏潔恩／紐約報導
華策會將在布碌崙社區中心舉行免費法律諮詢活動。(本報檔案照)
華策會將在布碌崙社區中心舉行免費法律諮詢活動。(本報檔案照)

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會與紐約亞裔律師協會(AABANY)合作，將在本月11日(周六)推出免費的移民法律服務，歡迎有需要的民眾和家庭前來諮詢；每組人能獲得30分鐘的諮詢，並將有工作人員提供中文翻譯，無需擔憂語言障礙。

主辦方表示，將免費提供各領域的法律諮詢和建議，包括住房、就業、勞動、移民和家庭法，援助律師在活動期間，將提供30分鐘一對一的法律資訊和建議，屆時會有說中文的人員協助翻譯；過去曾出現民眾的問題未能得到充分的解決，亞裔律師協會也會將問題轉交給旗下的律師事務所，或是轉介至相關信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)處理。

紐約亞裔律師協會成立於2015年，專註為英語能力有限的亞太裔社區成員提供服務，幫助他們獲取相關司法幫助。活動的志願者將以文化和語言相符的方式提供協助，讓民眾了解他們的法律權利和可用的救濟途徑；其成員包括律師、法律專業的學生和口譯志願者，他們通過與社區組織合作運營並提供信息。

主辦方歡迎民眾提前預約、或當日直接到現場，但為了活動順利進行，希望所有民眾都能提前預約，可撥打(718)492-0409預約；免費諮詢活動將於1月11日(周六)中午12時30分至下午2時30分進行，地點是華策會布碌崙社區服務中心四樓，地址是布碌崙8大道4101號。

亞裔 布碌崙 移民

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