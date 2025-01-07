亞總會遷址後恢復社區服務 辦英文班籌備元宵花車遊行

喬遷新址的亞總會，正積極籌備布碌崙慶元宵花車大遊行。(記者胡聲橋／攝影)

新年伊始，喬遷新址的美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)日前表示，將開始全面恢復社區服務，包括為新移民 推出免費成人英語加強班。與此同時，隨著春節的臨近，由亞總會主辦的第二屆布碌崙 (布魯克林)慶元宵花車大遊行也在緊鑼密鼓地進行籌備，各界報名踴躍。

元旦剛過，亞總會就在位於貝瑞吉的新遷辦公室召開新年首次工作會議，討論新年的各項安排以及如何更好為社區服務。亞總會會長陳善莊介紹，亞總會喬遷新址後，將充分利用新址的多功能空間更好地為社區服務。新年後，亞總會首先重新恢復了對求助者的幫助。陳善莊說，除了恢復這項深受社區歡迎並幫助過眾多僑胞的服務外，針對社區新移民日益增多的現象，亞總會推出了免費的成人英語加強班。

據悉，該成人英語加強班將於每周日和周一的下午2時舉行，每班15人，每次課程90分鐘，這個英文班將側重於提高英語的聽說寫能力。此課程目前接受報名，有興趣者請致電(917) 678-3335，找張先生了解情況並報名。

此外，隨著春節的臨近，由亞總會主辦的第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行的籌備工作也在緊鑼密鼓地進行中。亞總會在新年的首次工作會議上就細節、進展等做了詳細討論。據介紹，到目前為止各界報名踴躍，已組建了20多個方陣，卡通人物的數量也超過去年第一屆，達到十幾個，將穿插在遊行隊伍中。此外，今年元宵節花車遊行的範圍和路線將擴充至七、八、九三條大道，務求以更熱烈、更廣泛、更大的規模讓更多華人參與其中，共慶元宵傳統佳節。

亞總會呼籲更多機構、僑團和商家踴躍參與第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行，報名請致電(929) 999-8800、(646) 523-2340或(917) 807-3437，英文報名請致電(917) 747-2275。