堵車費施行首個月 Lyft提供乘客返現

堵車費施行首月 Lyft將為乘客提供補貼。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市將自5日(周日)開始實施堵車費 計畫(Congestion Pricing)，旨在減少曼哈頓 下城的車流量並為大眾運輸募集更多資金；對此共乘服務平台「Lyft 」表示，為協助乘客適應新政策，首個月將以「返現」的方式，將民眾多支付的費用返還。

根據大都會運輸署(MTA)規畫，堵車費原定於去年6月開始徵收，但因州長霍楚(Kathy Hochul)一度叫停而推遲，之後以調降後的費率重新開啟。新費用標準依車種和時段而有所不同，大部分私人車輛於日間時段進入曼哈頓60街以南地區，每次需支付9元，共乘服務如Uber或Lyft的每次車程則需額外支付1.5元。

Lyft表示，1月間乘客所支付的這筆1.5元費用，將在隔周以「返現」的方式返還，可用於「Lyft」平台或「Citi Bike」服務。許多網約車業者指出，新增費用是現行收費之外的額外負擔，乘客原本已須支付2.75元的費用，其適用於在曼哈頓96街以南上下車或途經的共乘服務。因此，Lyft形容補貼措施是「協助民眾面對另一筆新支出的些許心意，同時也會持續努力降低乘車總成本。」

州府預期，堵車費將可改善曼哈頓下城的交通狀況，並提供更穩定且可持續的營運資金予大都會運輸署系統。未來有關此費率機制與調整方案的發展情形，尚待觀察執行成效及民眾反饋。

盡管如此，「Lyft」和「Uber」等平台過去長期投入大額資金，透過遊說等方式推動堵車費。由於紐約市此前解除了對網約車數量的管制，讓該市場的規模持續擴張。批評者指，堵車費施行後，出行成本終將一再轉嫁給消費者。

「紐約人反堵車費」(NYACPT)組織發起人李翠珊(Susan Lee)說，正是網約車企業在街頭投入逾10萬輛車，才導致紐約市嚴重塞車。