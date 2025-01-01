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法拉盛迎新年 華社活力滿滿

記者尤昱程╱紐約報導
2024年最後一天，法拉盛以其熱鬧的人潮、蓬勃的商機和多元的文化氛圍迎接2025年，展現出這座華人社區獨特的活力與魅力。(記者尤昱程╱攝影)
2024年最後一天，法拉盛以其熱鬧的人潮、蓬勃的商機和多元的文化氛圍迎接2025年，展現出這座華人社區獨特的活力與魅力。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛在2024年的最後一天迎來大批人潮，不僅吸引當地居民，還有許多來自外地的遊客。無論是購物、品嘗街邊小吃，還是參加跨年活動，人們透過各種方式迎接2025年的到來，也展現出社區的經濟活力與文化特色。

在法拉盛的王子街，販賣湖北恩施特色醬香餅的攤販陳先生成為街頭焦點。他經營的醬香餅攤位吸引了排隊長龍，同時還透過直播，與超過1萬5000名線上觀眾互動。

他一邊製作醬香餅，一邊與觀眾分享現場的熱鬧氣氛，甚至還向遠在倫敦的網友問好。陳先生表示，跨年夜的生意特別好，他對這樣的熱鬧場景感到十分感恩。

排隊的曹女士表示，因為在紐約大學就讀，平時她多半留在曼哈頓華埠活動，但今年跨年夜她特地來到法拉盛，除了晚上10點與朋友一起吃火鍋，還希望藉此機會嘗嘗各種華人特色小吃。她說，法拉盛小吃種類豐富，無論是北方口味還是南方風味都能找到。

來自洛杉磯的阮軍(Quan Nguyen)和周安麒(Angel Chow)表示，雖非首次來到紐約，但在法拉盛跨年還是頭一遭，2024年對他們都是相當改變的一年。阮軍表示，今年開始在高中任教化學(General Chemistry)，是他人生第一份正職工作，他說，這份工作對他意義非凡，不僅讓他有機會實現教育夢想，也讓他感受到投入教學的成就感。

對周安麒而言，2024年的亮點則是她與阮軍成功租下一間公寓。她表示，這是她人生中一個新的里程碑，代表著更多生活上的自主性，「能夠擁有屬於自己的空間，確實是一件很滿足的事情，這也讓我學會了如何更好地安排生活。」

展望2025年，阮軍希望能在教學上更進一步，設計出更有趣且有效的課程，幫助學生更容易理解化學知識。他也計畫改善自己的時間管理，平衡工作與生活。而周安麒則因父親去年罹患癌症的經歷，決心透過規律的運動來提升體能，以健康的狀態迎接未來的挑戰。

商家抓準人潮商機，祭出全場八折促銷。(記者尤昱程╱攝影)
商家抓準人潮商機，祭出全場八折促銷。(記者尤昱程╱攝影)
2024年的尾聲，法拉盛街頭如常擁擠，流動中的人潮洋溢著新年的氣息，與熱鬧的商家...
2024年的尾聲，法拉盛街頭如常擁擠，流動中的人潮洋溢著新年的氣息，與熱鬧的商家活動交織，呈現出這座華人社區繁榮多元的一面。(記者尤昱程╱攝影)
一邊製作醬香餅一邊與線上觀眾互動的陳先生，雖謙虛地表示一天賣不了幾張餅，但排隊的...
一邊製作醬香餅一邊與線上觀眾互動的陳先生，雖謙虛地表示一天賣不了幾張餅，但排隊的人潮卻絲毫沒有減少過。(記者尤昱程╱攝影)
從洛杉磯來紐約旅遊的阮軍(右)與周安麒(左)表示，他們希望在新的一年中能夠加強彼...
從洛杉磯來紐約旅遊的阮軍(右)與周安麒(左)表示，他們希望在新的一年中能夠加強彼此之間的溝通，為關係帶來更多理解與支持。(記者尤昱程╱攝影)

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