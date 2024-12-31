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華人春節文化慶典 明年連開三場

記者尤昱程／紐約報導
星湃文化宣布將於明年初在皇后區、布碌崙(布魯克林)及新州，舉行三場大型文化慶典活動。(記者尤昱程╱攝影)
星湃文化宣布將於明年初在皇后區、布碌崙(布魯克林)及新州，舉行三場大型文化慶典活動。(記者尤昱程╱攝影)

為慶祝成立八周年暨2024農曆新年，星湃文化宣布將於明年初在皇后區、布碌崙（布魯克林）及新州，舉行三場大型文化慶典活動。活動以「金蛇狂舞，海外同春」為主題，旨在呈現東西方文化融合的盛會。

據介紹，此次活動集結了八年的舞台經驗，將匯聚專業與社區團體的精彩演出，包括JOFFERY芭蕾舞團年輕舞者、美國男高音歌唱家及多位深受社區喜愛的藝術家登台演出。此外，還特別邀請來自俄羅斯、烏克蘭、猶太及韓裔的表演團體參與，共同展現多元文化的精彩紛呈。

星湃文化總監曉櫻表示，本次慶典將延續其一貫對藝術的高標準要求，並結合東西方文化的精髓，為觀眾打造一場跨越族裔與文化的非凡體驗。她說，活動內容旨在促進華裔及各族裔之間的文化交流，讓更多人感受到農曆新年的喜悅與文化魅力。

活動時間與地點分別為2025年1月18日（周六）在皇后藝術表演中心（Queens Theatre）、2025年1月19日（周日）在布魯克林奧西尼亞劇院（Brooklyn's Oceana Theatre）、2025年2月1日（周六）在新澤西美國夢商場（American Dream Mall），更多資訊請見官網，網址https://www.starstalentshowny.com/。

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