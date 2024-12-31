陳妤：紐約愛樂助攻美中文化交流

2025年的紐約愛樂新年音樂會將於2月11日(周二)舉行，本次音樂會將表彰紐約愛樂樂團董事會成員及國際顧問委員會聯合主席陳妤(Angela Chen)。(記者范航瑜╱攝影)

2025年的音樂會將於2月11日（周二）舉行，而本次音樂會將表彰紐約愛樂樂團董事會成員及國際顧問委員會聯合主席陳妤（Angela Chen）。作為這項紐約春節文化盛事的創建人之一，陳妤一直致力於推動其發展與延續。19日，她接受「世界日報」專訪，分享她與紐約愛樂樂團並肩走過的十餘年歲月，以及在弘揚中華文化方面的感悟。

2012年1月，紐約林肯中心外懸掛著巨大的金龍橫幅，廣場上則是陳乃霓舞蹈團的龍舞；晚間音樂會由余隆執棒，郎朗與唐俊喬獨奏。那一年適逢林肯中心開館60周年，也是這座紐約乃至全球的文化心臟，首次為農曆新年舉辦音樂會，音樂會由紐約愛樂樂團演繹。12年後，從一個龍年到另一個龍年，這項文化盛典從未間斷，即使在疫情最嚴重之時也通過線上舉辦。

在網路上搜索陳妤的名字，幾乎很少能找到關於她的報導。作為新年音樂會的幕後支持者，她很少主動站在聚光燈下。即使作為首位獲此殊榮的華人 ，陳妤也僅僅是表示「非常榮幸」。對她而言，這一榮譽的最大作用，莫過於激勵更多華人投身藝術慈善和文化交流。「我們需要一起發出更響亮的聲音。這不僅是對我們文化的支持，也是對多元社會價值的認可。」

音樂是具體語言

陳妤的職業起點並非藝術。她是中國藝術基金會（紐約）的主席兼創始人，同時擔任國際商務諮詢公司GlobalAlliance的創始人及管理總監。早年，她曾在保誠和美林等金融機構擔任高管。近年來，她逐步將重心轉向推動文化交流的慈善事業。

陳妤從金融到文化的轉型，看似意外，實則順理成章。成長於上海的她，從小接觸交響樂並學習鋼琴。上世紀80年代初移居美國後，她更加體會到音樂藝術的影響。和偏重數字和理性的金融業相比，「音樂是更具體的語言，它能夠打破語言和文化的隔閡，」陳妤表示。

2008年北京奧運會前夕，在陳妤領導的基金會資助下，中國愛樂樂團與上海歌劇院合唱團在梵蒂岡保祿六世音樂大廳演奏。在梵蒂岡，當「茉莉花」的旋律在近6000人的大廳中響起。連教宗本篤十六世也全神貫注地聆聽音樂，最後用中文預祝奧運成功。另一個瞬間是在羅馬的廣場，樂團成員坐在露天餐桌旁，即興地唱起中國歌曲。幾曲唱畢，陳妤發現，廣場四周的窗戶都打開了，當地居民探出頭聆聽，並報以熱烈掌聲。這兩個瞬間也至今鐫刻在陳妤的腦海裡，作為音樂力量的最好見證。

加入紐約愛樂樂團董事會後，作為53名董事中為數不多的華人代表，如何更好地推廣中華文化成為了陳妤關注的重點。慶祝新年無疑是一個極佳的契機。「我一直對自己的文化根源懷有深深的敬意，希望通過更多有象徵意義的活動，讓我們的文化被更多人了解與欣賞。」

讓古典樂更親民

從2012年首屆新年音樂會至今，13年來，陳妤每年都擔任盛典的共同主席，事必躬親。然而這一過程也並非一帆風順。在動員華人企業家參與時，許多人此前從未參加過這樣的場合。為此，陳妤事先舉辦培訓活動，向大家講解如何選擇禮服、如何與外族裔嘉賓交流。「許多華人企業家由於缺乏與古典音樂的接觸，同時也對融入美國主流精英社會心存畏懼。」陳妤回憶道。她認為，融入美國社會不僅有助於企業家們拓展事業，也能促進更深層次的文化交流。

另一項挑戰是如何讓更多人欣賞「陽春白雪」的古典音樂。陳妤指出，紐約愛樂樂團近年來正努力變得更加多元和包容，不僅體現在曲目安排上，也包括場地設施的革新。如今的大衛·格芬新音樂廳（David Geffen Hall）是疫情期間經過兩年翻修後重新開放的結果。

晚宴融入中國特色

「雖然我們因此犧牲了500個座位，但讓一半觀眾可以坐得更靠近舞台，減少了後排觀眾的距離感。」陳妤補充道，「很多人覺得古典音樂高高在上、不敢接近。現在，我們要通過這樣的開放和包容，讓更多人有機會欣賞和了解這門藝術。」

如今，大衛·葛芬音樂廳煥然一新，紐約愛樂也即將迎來新任藝術總監杜達梅爾（Gustavo Dudamel）。「現在正是紐約愛樂的黃金年代，」陳妤說。「我也希望在這個黃金年代中能看到更多中國人的身影。」 從2012年新年音樂會至今，13年來，陳妤每年都擔任盛典的共同主席，事必躬親。(記者范航瑜╱攝影)

從餐具挑選到餐點設計，每道菜她都親自試嘗，確保既能迎合外族裔賓客的口味，又能融入中華文化特色。例如象徵「年年有餘」的魚、桌上的橘子、有龍圖案的餅乾，整個會場主色調選用紅色。她笑言，「除了建築不能改，其他能改的都改了。」陳妤透露，她正在籌備明年的新年音樂會，正在嘗試邀請華人藝術家谷文達，希望能在音樂之外，將繪畫與書法藝術融入林肯中心的大廳展出。

陳妤認為：「要讓主流社會認可，必須要有主流人物的參與。」今年新年音樂會後舉行晚宴時，市長亞當斯（Eric Adams）因突發警訊延誤行程，她穿著高跟鞋在門口站了半小時等待。陳妤透露，未來希望能邀請到更多嘉賓參加，甚至候任總統川普也在她的考慮範圍內。

「人性是相通的，彼此的理解和改變往往從最基本的交流開始，」陳妤說。「在當今複雜的國際環境下，美中文化交流的重要性尤為突出。通過藝術，我們可以化解偏見、建立信任，並創造一個更包容的未來。」