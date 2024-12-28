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非法移民性侵兒童 紐約市議員批「庇護城」失敗

記者高雲兒╱紐約報導
紐約市議員霍頓對「庇護城市」政策表示失望，認為這些政策危害公共安全，應該予以廢除。圖為非法移民駐紮在紐約街頭的照片。(讀者提供)
紐約市議員霍頓對「庇護城市」政策表示失望，認為這些政策危害公共安全，應該予以廢除。圖為非法移民駐紮在紐約街頭的照片。(讀者提供)

紐約市議員霍頓(Robert Holden)近日稱讚聯邦移民與海關執法局(ICE)，成功逮捕了一名對兒童實施性犯罪的逃犯。但與此同時，他也表露對紐約市的「庇護城市」政策感到失望，認為這些政策危害公共安全，應予以廢除。

ICE在上周的一份聲明中表示，36歲的非法移民巴西里奧(Raymond Rojas Basilio)於本月17日被捕，其在三個月前，因猥褻11歲以下兒童而被判短暫監禁；根據資料，巴西里奧是墨西哥人，曾於2002年5月3日至6日間三次試圖非法入境美國，但均被美國邊境巡邏隊逮捕後，返回墨西哥。

但他最終成功入境，並對紐約市的一名兒童犯下罪行。2023年8月28日，紐約市警察以一項對11歲以下兒童實施一級性虐待罪，逮捕了巴西里奧。然而，他在移民遣返執行局(ERO)提交移民扣押令之前，就已被市警釋放，對此ICE將此情況歸咎於紐約市的庇護政策，強調他們沒有被告知性犯罪者已被釋放。

經過追查後，巴西里奧目前已再被逮捕並羈押在ICE的執法和遣返行動部門，等待被遣返回墨西哥。

霍頓在聲明中說，巴西里奧的逮捕突顯了庇護城市法規和開放邊境政策的失敗，「過去20年他(嫌犯)多次試圖非法進入美國，但最終仍成功進入，並對我們社區的一名兒童犯下駭人聽聞的罪行」；他表示ICE在此次抓捕中展現了卓越的工作能力，「但他們的工作不應如此艱難，我們必須廢除庇護城市法規，以確保公共安全並防止此類悲劇再次發生。」

ERO紐約辦公室主任詹納洛(Kenneth Genalo)表示，這一案件表明，只需一次成功的非法入境，就可能對社區成員造成無法挽回的傷害，而地方政府的不合作，也阻止ERO在巴西里奧服完刑後立即將其拘留；他說，還好憑藉執法人員的努力，最終很快便再次逮捕了嫌犯。

紐約市 非法移民

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