華埠頑存大麻店 查封後確認搬離

華埠崇正會下大麻店，遭查封後確認搬離。(記者劉梓祁╱攝影)

位於曼哈頓華埠 地威臣街(Division St.)1號，紐約崇正會下方的大麻 店自去年5月被查出無照經營以來，驅逐程序始終難以完成，但市府警長辦公室(Sheriff's Office)已在上月突查和關閉此店；儘管店家可通過法律程序上訴，但該店已確認搬離，目前房東 正尋找新租戶。

根據知情人，市府警長辦公室在11月20日向該店發出違規傳票和查封通知，原因為銷售未經許可的大麻產品，對「公共健康、安全和福祉構成緊迫威脅」。市財政局(DOF)發言人表示，「該地點已多次接受警長合規工作組的檢查，並於11月20日收到最新的查封命令。」

目前，該店外已掛出招租告示，且代理本門面的房產經紀也確認大麻店已完成搬離。公開紀錄顯示，該店面仍由「Ango Property & Management」負責代理，但其華裔經紀Johnnie Chan拒絕透露租金價格，表示需依照有意承租人的意圖和履歷而定。

早在去年5月，就有便衣警員在此「中國廣場便利店」(China Square Convenience)內成功購買大麻。曼哈頓地區檢察官辦公室隨後致信崇正會，表示證據顯示該店鋪非法販賣大麻，且未有合法營業許可證，因此要求作為房東的會方啟動驅逐訴訟程序。

隨後，崇正會在紐約市民事法庭提起訴訟，被告包括經營方「China Souare Convenience, Inc.」和直接與大麻店簽訂租約的「Ango Management Inc.」。租約顯示，大麻店通過該中介公司獲得經營權，後者於2022年11月和崇正會簽約成為「二房東」。對此，會方表示不知情，為前任主席繞過程序完成。面對記者詢問，Johnnie Chan曾表示「不要再打來了，不要問我，做好你們的工作就好了」。

消息人士指，該店早在本年6月21日被查獲非法大麻及相關產品，並因此被貼上封條。然而，執法人員在11月20日因發現該店重新開業而再次入內檢查，除再次查出非法大麻外，還發現經營方已變為「Lucky 8 Lotto & Stationary Inc.」。目前尚未知兩個經營方是否為同一團體。

2023年5月20日晚，一位19歲的輔警進入此大麻店，在另一名未參與交易的成年警員觀察下，成功購買了一盒預卷大麻香菸和一包可食用大麻零食，共花費55元。輔警在報告中指，店員在交易中並未詢問年齡和索要證件。在8月，華埠茂比利街(Mulberry St.)56號的「My Happy Weed」大麻店，也被市府警長辦公室查封。