挺巴團體破壞華埠五分局警車 華社不滿

挺巴團體在社群平台上宣稱他們破壞了市警五分局的多輛警車，五分局所在的華埠社區對此表達不滿。(記者許君達╱攝影)

部分抗議人士22日在社群平台上發布消息，稱他們在過去一周，在曼哈頓 破壞了14輛警車的輪胎，使其無法使用，以表達他們對包括巴勒斯坦 人、亞馬遜罷工工人以及死於地鐵內的非洲裔遊民尼利(Jordan Neely)等人群的支持。消息中特別強調，他們的行動位於華埠 所在的市警五分局轄區，華埠社區及民代對此類非理性的抗議行為表達了不滿。

發布消息的團體在社群平台Instagram上署名為「紐約與加薩共同抵抗」，並自我介紹為「以紐約為根基，反殖民、反帝國主義，與巴勒斯坦站在一起」，擁有超過4000名關注者。該組織22日發帖稱，有人在過去一周的某些時刻採取了行動，導致14輛警車的輪胎被毀、無法使用，並號召關注者像涉嫌刺殺聯合健保執行長的孟喬內(Luigi Mangione)一樣，「面對困難不再陷入無助，而是採取行動」。不過，貼文使用被動句，巧妙地隱去了主語，使讀者無法確認破壞警車的行為到底是否為發帖者所為。

面對本報記者的求證時，五分局拒絕回應，而市警(NYPD)方面也沒有回覆本報的詢問。市議員馬泰(Christopher Marte)表示，他也已就此消息向五分局求證，但亦未得到回覆。不過，華埠消息人士透露，五分局近期確實有至少五輛警車輪胎被扎。

馬泰表示，抗議者理應享有他們的表達自由，但不能以毀壞公共財物的方式去表達。

曼哈頓第三社區委員會成員陳家齡表示，在當前治安混亂的情況下，部署在一線的警力資源本就緊張，抗議者破壞警車更導致出警困難。他認為，這些抗議者實在愚蠢，使用這種損人不利己的破壞行為，只會將公共輿論中對巴勒斯坦人悲慘境遇的潛在同理心消磨殆盡，把更多人推向對立面，「無論極左還是極右，都是蠢貨。」