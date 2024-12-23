我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

市議員莊文怡 為500多兒童派送聖誕禮物

記者胡聲橋╱紐約報導
市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

聖誕節在即，布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡攜手多家非營利機構，22日在其社區辦公室為兒童派發聖誕禮物。該活動當天共向社區兒童派送了近600份各類玩具，讓孩子們高高興興過聖誕。

雖然22日天氣寒冷，但市議員莊文怡班森賀辦公室門口，仍有許多各族裔的居民帶著孩子排隊領取聖誕禮物。一對李姓夫婦帶著一個九歲的男孩和一個六歲的女孩前來領取玩具，最後兒子要了一個裡面藏著小恐龍的神奇恐龍蛋，而女兒要了一套獨角獸玩偶，爸爸說，兩個孩子都挑到了自己喜歡的玩具。

華裔媽媽林太太帶著年齡分別為八歲和六歲的兩個女兒前來，大女兒挑了一套芭比娃娃，小女兒選擇了一個紅色的泰迪熊填充玩具，兩個女兒都非常開心。

西語裔的Arnoldo Guinea帶著妻子和五個孩子，三個兒子和兩個女兒，還有孩子的爺爺一起來領取禮物。Guinea說，他來自危地馬拉，在美國已經生活了18年。眼看著五個孩子都拿到了滿意的玩具，他感謝莊文怡為社區孩子派送禮物的活動，並表示他們明年還會來參加活動。

當天來領取玩具的家庭還能得到一本掛歷和一罐特製的可口可樂，當天許多來領取禮物的兒童及其家人還興高采烈地與聖誕老人合了影。因為天氣寒冷，辦公室還為前來的居民準備了熱巧克力、香蕉和點心等。聯合亞美聯盟(UA3)的活動協調員戚本潔是一名資深聖誕老人，儘管一坐就是幾個小時，但看到給孩子們帶去歡樂，他還是感到很欣慰。

莊文怡感謝了辦公室工作人員付出的辛勞和所有贊助機構的支持，包括布碌崙華聯會、華人社區服務中心、布碌崙義大利中心(FIAO)、班森賀猶太社區中心(Marks JCH Bensonhurst)、聯合亞美聯盟、華興多元文化中心、愛法律師事務所吳聖洋律師等。

市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)
市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 恐龍 義大利

上一則

紐約客談／升級EBT卡安全技術 為當務之急

下一則

至德三德公所 新職員就職
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

鄭祺蓉現身紐約華埠 打破「失蹤」傳言

鄭祺蓉現身紐約華埠 打破「失蹤」傳言
聖誕老公公到哪裡了？在巴西水族館跟沙魚一起游泳

聖誕老公公到哪裡了？在巴西水族館跟沙魚一起游泳
康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁

康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁
封面故事／10列聖誕火車 歡樂+魔幻

封面故事／10列聖誕火車 歡樂+魔幻

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先