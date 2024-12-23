市議員莊文怡 為500多兒童派送聖誕禮物

市議員莊文怡為社區兒童派送500多份聖誕禮物。(記者胡聲橋╱攝影)

聖誕節在即，布碌崙 (布魯克林)市議員莊文怡攜手多家非營利機構，22日在其社區辦公室為兒童派發聖誕禮物。該活動當天共向社區兒童派送了近600份各類玩具，讓孩子們高高興興過聖誕。

雖然22日天氣寒冷，但市議員莊文怡班森賀辦公室門口，仍有許多各族裔的居民帶著孩子排隊領取聖誕禮物。一對李姓夫婦帶著一個九歲的男孩和一個六歲的女孩前來領取玩具，最後兒子要了一個裡面藏著小恐龍 的神奇恐龍蛋，而女兒要了一套獨角獸玩偶，爸爸說，兩個孩子都挑到了自己喜歡的玩具。

華裔媽媽林太太帶著年齡分別為八歲和六歲的兩個女兒前來，大女兒挑了一套芭比娃娃，小女兒選擇了一個紅色的泰迪熊填充玩具，兩個女兒都非常開心。

西語裔的Arnoldo Guinea帶著妻子和五個孩子，三個兒子和兩個女兒，還有孩子的爺爺一起來領取禮物。Guinea說，他來自危地馬拉，在美國已經生活了18年。眼看著五個孩子都拿到了滿意的玩具，他感謝莊文怡為社區孩子派送禮物的活動，並表示他們明年還會來參加活動。

當天來領取玩具的家庭還能得到一本掛歷和一罐特製的可口可樂，當天許多來領取禮物的兒童及其家人還興高采烈地與聖誕老人合了影。因為天氣寒冷，辦公室還為前來的居民準備了熱巧克力、香蕉和點心等。聯合亞美聯盟(UA3)的活動協調員戚本潔是一名資深聖誕老人，儘管一坐就是幾個小時，但看到給孩子們帶去歡樂，他還是感到很欣慰。