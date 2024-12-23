紐約州撥款2850萬建電動車快充站 華人支持：希望能拉低電價

本次撥款將重點集中於84號州際公路以南地區，包括紐約市及長島。(記者劉梓祁╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，紐約州 將新增2850萬元資金，在全州交通要道安裝電動車 快速充電站。本次撥款將重點集中於84號州際公路(I-84)以南地區，包括紐約市 及長島。華人對此表示支持，並希望州府能夠通過此舉降低電價。

該資金來自聯邦「國家電動車基礎設施」(NEVI)計畫，並將支持州內「下州直流快速充電計畫」(Downstate DCFC Program)。該計畫由紐約州能源研究與發展廳(NYSERDA)與州交通廳(NYSDOT)共同管理，向合格的開發商提供資金，用於在聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)指定的「新能源走廊」(AFC)範圍內設置快速充電站。

根據聯邦規定，申請地點需位於新能源走廊出口一哩內，並須全天候24小時對外開放。每個充電站需能同時為至少四輛車提供150千瓦以上的充電服務，且必須滿足聯邦要求的運行時間。

開電車的華人居民顧先生表示支持該舉措。據他觀察，隨著愈來愈多紐約居民購買電動車，他明顯感覺公路上的充電站長期處於「供不應求」的狀態，車主常面臨長時間排隊，進一步加劇了他的「電量焦慮」，尤其是在電池效率較低的冬天。

「每次碰上充電高峰時期，充電價格都上漲。除了要排長隊，我們還得支付更多費用。」顧先生指出，希望隨著更多充電站的建設，充電價格能夠下降。他同時希望新建的充電站能更具適配性，因為雖然他駕駛的是主流品牌特斯拉，但仍常常需要自帶轉換頭，因為並非每個充電站都能適配各種型號的電車。

此次撥款是去年9月宣布的「上州DCFC計畫」的延續，當時州政府撥款2100萬元，用於84號州際公路以北地區，包括北至加拿大邊境、西至水牛城(Buffalo)的充電站建設。

過去五年，紐約州的電動車銷量激增了六倍多，目前全州已有超過1萬5500個充電站點。今年3月，霍楚宣布紐約市將新建超過100座快速充電站。