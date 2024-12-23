我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

紐約州撥款2850萬建電動車快充站 華人支持：希望能拉低電價

記者范航瑜╱紐約報導
本次撥款將重點集中於84號州際公路以南地區，包括紐約市及長島。(記者劉梓祁╱攝影)
本次撥款將重點集中於84號州際公路以南地區，包括紐約市及長島。(記者劉梓祁╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，紐約州將新增2850萬元資金，在全州交通要道安裝電動車快速充電站。本次撥款將重點集中於84號州際公路(I-84)以南地區，包括紐約市及長島。華人對此表示支持，並希望州府能夠通過此舉降低電價。

該資金來自聯邦「國家電動車基礎設施」(NEVI)計畫，並將支持州內「下州直流快速充電計畫」(Downstate DCFC Program)。該計畫由紐約州能源研究與發展廳(NYSERDA)與州交通廳(NYSDOT)共同管理，向合格的開發商提供資金，用於在聯邦高速公路管理局(Federal Highway Administration)指定的「新能源走廊」(AFC)範圍內設置快速充電站。

根據聯邦規定，申請地點需位於新能源走廊出口一哩內，並須全天候24小時對外開放。每個充電站需能同時為至少四輛車提供150千瓦以上的充電服務，且必須滿足聯邦要求的運行時間。

開電車的華人居民顧先生表示支持該舉措。據他觀察，隨著愈來愈多紐約居民購買電動車，他明顯感覺公路上的充電站長期處於「供不應求」的狀態，車主常面臨長時間排隊，進一步加劇了他的「電量焦慮」，尤其是在電池效率較低的冬天。

「每次碰上充電高峰時期，充電價格都上漲。除了要排長隊，我們還得支付更多費用。」顧先生指出，希望隨著更多充電站的建設，充電價格能夠下降。他同時希望新建的充電站能更具適配性，因為雖然他駕駛的是主流品牌特斯拉，但仍常常需要自帶轉換頭，因為並非每個充電站都能適配各種型號的電車。

此次撥款是去年9月宣布的「上州DCFC計畫」的延續，當時州政府撥款2100萬元，用於84號州際公路以北地區，包括北至加拿大邊境、西至水牛城(Buffalo)的充電站建設。

過去五年，紐約州的電動車銷量激增了六倍多，目前全州已有超過1萬5500個充電站點。今年3月，霍楚宣布紐約市將新建超過100座快速充電站。

電動車 紐約州 紐約市

上一則

紐約州軍警民合作理事會 免費發聖誕福袋

下一則

行搶未果反遭刺死 皇后區地鐵7號線1死1傷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

英財相訪中在即 傳可能吸引中資投入電動車及能源業

英財相訪中在即 傳可能吸引中資投入電動車及能源業
氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空

氣溫高於平均值 全美48州銀色聖誕可能落空
美開發鈉離子電池用於電動車 擺脫中壟斷鋰電池關鍵原料

美開發鈉離子電池用於電動車 擺脫中壟斷鋰電池關鍵原料
加拿大人樂於助人

加拿大人樂於助人

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先