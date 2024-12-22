我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30年來首次修訂 FDA新指南：穀物白麵包不再健康

NBA／詹姆斯生涯 「1510場得分上雙」登史上第一

日落公園將成紐約市清潔技術和製造中心

記者顏潔恩╱紐約報導
布希碼頭今年經歷了品牌重塑，並升級了創作空間。(取自NYCEDC)
布希碼頭今年經歷了品牌重塑，並升級了創作空間。(取自NYCEDC)

根據紐約市經濟發展公司(NYCEDC)，布碌崙(布魯克林)日落公園海濱空間在2024年取得歷史性的開發，推動多個關鍵項目之餘，也幫助經濟成長、帶來就業機會；因為今年的成就，當局表示日落公園將很有潛力成為紐約市的清潔技術的製造中心。

日落公園的海濱空間約有200畝地寬，今年的幾個項目發展是市長亞當斯(Eric Adams)擴展「未來的港灣」(Harbor of the Future)計畫的一部分，旨在妥善利用紐約市的濱水區，推動經濟成長；NYCEDC表示，日落公園海濱區過去未能充分利用，但今年通過投入資金建設，已創造了將近600個永久和臨時就業崗位，目前也有幾個正在進行的項目，如建設美國最大的離岸風力發電設施之一，帶來數百個建築崗位。

日落公園海濱區今年的幾項重要建設包括布希碼頭(Bush Terminal)的品牌重塑，這個占地36畝的園區目前已更名為「MADE Bush Terminal」，使用者包括製造商、工匠、設計師和企業家；升級項目包括14萬平方呎的可租賃創作空間、5畝地的公共空間給藝術家做壁畫。

再來，布碌崙南區海運碼頭(South Brooklyn Marine Terminal)於今年6月動工，建造一個離岸風港的建設，該計畫帶來大量就業機會、刺激了數十億元的經濟活動，並為50萬戶家庭和企業提供清潔能源。

最後，布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)耗資1億元的氣候創新中心(Climate Innovation Hub)正在開發中，該項目是紐約市實現綠色經濟行動計畫的一部分，旨在2040年前創造40萬個綠領(green-collar)就業機會；該地在今年也主持了33場社區活動、簽署了19個工業租約，實現了95%的入住率。

NYCEDC強調，他們的努力不僅限於基礎設施的建設，更是通過措施與海濱區的利害關係人聯合起來，共同促進氣候技術的發展；2024年，19家氣候技術公司已在布碌崙陸軍碼頭等地進行試點項目，並在首次舉辦的氣候技術展示會上公布成果。

日落公園 布碌崙 就業

上一則

麥當勞出現挺巴貼紙 假優惠誘看血腥影片

下一則

華人過冬至 超市湯圓、糯米粉買氣旺
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

追思劉文健警探 逾百警員參與

追思劉文健警探 逾百警員參與
長島8旬嫗遭詐20萬元 布碌崙華男被捕

長島8旬嫗遭詐20萬元 布碌崙華男被捕
紐約連鎖零售店 去年關門百多家

紐約連鎖零售店 去年關門百多家
國家電網漲瓦斯費 3年下來平均每月增60元

國家電網漲瓦斯費 3年下來平均每月增60元

熱門新聞

在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

2024-12-15 01:30
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切