日落公園將成紐約市清潔技術和製造中心

布希碼頭今年經歷了品牌重塑，並升級了創作空間。(取自NYCEDC)

根據紐約市經濟發展公司(NYCEDC)，布碌崙 (布魯克林)日落公園 海濱空間在2024年取得歷史性的開發，推動多個關鍵項目之餘，也幫助經濟成長、帶來就業 機會；因為今年的成就，當局表示日落公園將很有潛力成為紐約市的清潔技術的製造中心。

日落公園的海濱空間約有200畝地寬，今年的幾個項目發展是市長亞當斯(Eric Adams)擴展「未來的港灣」(Harbor of the Future)計畫的一部分，旨在妥善利用紐約市的濱水區，推動經濟成長；NYCEDC表示，日落公園海濱區過去未能充分利用，但今年通過投入資金建設，已創造了將近600個永久和臨時就業崗位，目前也有幾個正在進行的項目，如建設美國最大的離岸風力發電設施之一，帶來數百個建築崗位。

日落公園海濱區今年的幾項重要建設包括布希碼頭(Bush Terminal)的品牌重塑，這個占地36畝的園區目前已更名為「MADE Bush Terminal」，使用者包括製造商、工匠、設計師和企業家；升級項目包括14萬平方呎的可租賃創作空間、5畝地的公共空間給藝術家做壁畫。

再來，布碌崙南區海運碼頭(South Brooklyn Marine Terminal)於今年6月動工，建造一個離岸風港的建設，該計畫帶來大量就業機會、刺激了數十億元的經濟活動，並為50萬戶家庭和企業提供清潔能源。

最後，布碌崙陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)耗資1億元的氣候創新中心(Climate Innovation Hub)正在開發中，該項目是紐約市實現綠色經濟行動計畫的一部分，旨在2040年前創造40萬個綠領(green-collar)就業機會；該地在今年也主持了33場社區活動、簽署了19個工業租約，實現了95%的入住率。

NYCEDC強調，他們的努力不僅限於基礎設施的建設，更是通過措施與海濱區的利害關係人聯合起來，共同促進氣候技術的發展；2024年，19家氣候技術公司已在布碌崙陸軍碼頭等地進行試點項目，並在首次舉辦的氣候技術展示會上公布成果。