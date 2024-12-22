康尼島地鐵刺殺案 華裔男嫌恐面臨終身監禁

10月29日在康尼島地鐵涉嫌刺殺一名男子的華男陳忠強被起訴謀殺罪，若最高罪名成立，陳忠強恐被判處25年至終身監禁。(截自Citizen APP)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)近日宣布，以謀殺罪名起訴於10月29日在康尼島 (Coney Island)地鐵 涉嫌刺殺一名男子的32歲華男陳忠強(Zhongqiang Chen，以下皆為音譯)，將於明年2月7日出庭。若最高罪名成立，陳忠強將被判處25年至終身監禁。

根據地檢報告，10月29日晚間11時半，54歲的魯道夫(Timothy Rudolph)與陳忠強同在地鐵N車的康尼島史迪威大道站(Stillwell Avenue station)，據稱陳忠強攻擊魯道夫後，雙方爆發爭執和肢體衝突，陳忠強以刀子刺傷魯道夫的軀幹和大腿後便逃離現場，魯道夫則被緊急送至紐約大學朗格尼醫院，最終於午夜宣告死亡。

警方在11月7日晚間7時將陳忠強逮捕，並表示死者來自布朗士區，陳忠強則是一名遊民，兩人互不相識，不清楚陳忠強的犯案動機。

地檢辦公室指出，陳忠強於20日在布碌崙高等法院受審，被控二級謀殺罪及四級非法持有武器罪(Criminal Possession of a Weapon)，法官已命令將他無保釋羈押，陳忠強將在2025年2月7日再次出庭。若最高罪名成立，恐將面臨25年至終身監禁刑期。

蔣莎樂表示，這是一場「毫無意義的謀殺悲劇」，尤其事發地點是在有多名乘客的地鐵車廂中，布碌崙不容許此類暴力行為發生，地檢辦公室也將為受害者及其親人伸張正義。