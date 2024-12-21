國家電網漲瓦斯費 3年下來平均每月增60元

國家電網回應稱，漲價並非受天然氣價格波動影響，而是用於基礎設施的升級。(取自National Grid官方X平台帳號)

紐約市 本周末即將迎來一波猛烈寒流，氣溫將驟降至華氏20幾度，紐約市及長島 居民將面臨取暖成本激增的壓力；然而與此同時，國家電網(National Grid)用戶今冬瓦斯費調漲，引發民眾及環保團體不滿，抗議聲浪四起。

國家電網早前已通知長島用戶，今冬燃氣費平均每月將增加33元，並計畫在2025年和2026年分別再漲8元和19元。三年內，月均開銷將增加約60元，這些調整已通過公聽會環節，紐約市用戶的瓦斯費亦有類似漲幅。

然而環保團體認為，在州府逐步淘汰天然氣的大背景下，仍將資金投入燃氣基礎設施有悖常理。食品與水資源觀察組織(Food and Water Watch)代表韋爾特曼(Eric Weltman)表示，「我們需要州長霍楚(Kathy Hochul)表明立場，對抗那些推高能源費用、追求巨額利潤的化石燃料公司」，該組織呼籲在州預算中納入「紐約HEAT法案」，限制用戶支付新燃氣接入的費用，並設立能源費用的收入上限。

國家電網回應稱，漲價並非受天然氣價格波動影響，而是用於基礎設施升級，包括可再生能源傳輸網絡、老舊管線更換，以及低收入 家庭援助等項目。

今年8月，州公共服務委員會批准了國家電網在紐約市內的漲價計畫，連續三年上調漲幅分別為19.4%、5.1%和11.1%。然而，與紐約市另一公共事業巨頭聯合愛迪生(Con Edison)相比，即使漲價後，國家電網用戶的平均開銷可能仍低於聯合愛迪生。

為減輕民眾負擔，霍楚11月宣布了通過家庭能源援助計畫(HEAP)為中低收入家庭及長者提供補助。符合資格的家庭每季可獲一次HEAP補助，若面臨供暖中斷風險，最多可申請兩次緊急補助。HEAP申請已於上個月起開放，緊急補助將於2025年1月2日啟動，詳情可瀏覽官方網站bit.ly/48JJQ5Z。