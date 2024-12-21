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紀念陳麗雲和她的洗衣店 班森賀1街道將用她的名字命名

記者胡聲橋╱紐約報導
陳麗雲。(莊文怡提供)
陳麗雲。(莊文怡提供)

市議會日前通過由市議員莊文怡(Susan Zhuang)的提案，將布碌崙(布魯克林)班森賀20大道83和84街之間的街道以華裔女性Lai Wan Mary Chin(陳麗雲)共同命名，以紀念陳麗雲和她所經營的洗衣店對當地社區做出的貢獻。

陳麗雲1969年和丈夫Quen Pok Norman Chin及女兒們一道，搬到布碌崙的班森賀居住，這家人也成了第一批住進這個社區的華裔家庭之一。隨後，她和丈夫在20大道83和84街之間購買了一家自助洗衣店，命名為Chin’s Laundromat，後來這家自助洗衣店也成了他們的家。這家由陳氏夫婦創辦的小企業當時成了當地華裔的社區中心，對於新抵達的華裔移民而言尤其如此。

「作為第一位當選布碌崙市議員的華人，陳麗雲為我和這個社區的許多華人鋪平了道路」。莊文怡說，「正因為如此，我很自豪能夠提案，以陳麗雲共同命名她家所在的街道，我很高興市議會今天通過了這項提案」。

陳麗雲和丈夫剛開辦洗衣店時，她的英語還不怎麼好，當時還沒有為移民開設英語作為第二語言(ESL)的課程，於是她就自學英語，並和鄰居顧客一起練習，洗衣店也很快成為了一個社區資源中心。新來的移民會到洗衣店詢問哪裡出租公寓、哪裡有醫生，以及其他社區服務。陳麗雲英語水平提高以後，還幫助新移民翻譯，與水電瓦斯公司交涉。因為熱心幫助移民家庭，陳麗雲在女兒小學畢業時還獲得了當地獅子俱樂部的獎勵。

後來，陳麗雲家遭遇過一次火災，一家人不得不在洗衣店居住了一段時間。在那段時間，洗衣店就更像班森賀華裔社區中心了。即使丈夫1995年去世以後，陳麗雲仍繼續獨力經營這家洗衣店，為無數鄰居和顧客提供幫助。之後數年，有不少華人在搬出這個街區後，還時常回洗衣店來看看，和她一起回顧往日的歲月。陳麗雲於2020年10月去世，享年81歲。

市議會日前通過由市議員莊文怡的提案，將布碌崙(布魯克林)班森賀20大道83和84...
市議會日前通過由市議員莊文怡的提案，將布碌崙(布魯克林)班森賀20大道83和84街之間的街道以華裔女性Lai Wan Mary Chin(陳麗雲)共同命名。(莊文怡提供)

華裔 移民 布碌崙

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