香港運往新澤西 海關查獲22磅「加油站海洛因」

美國海關在三州地區查獲22磅「加油站海洛因」。(美國海關及邊境保護局提供)

美國海關及邊境 保護局(CBP)近日在新澤西的一個國際快遞托運站，成功截獲了22磅被稱為「加油站海洛因」的危險藥物噻奈普汀(tianeptine)。這批物品寄自香港，目的地是與曼哈頓 一河之隔的新澤西州 的Edgewater。

海關官員分別於11月25日及本月2日檢查了兩個寄自香港、標識為「球軸承」的包裹。警方在這兩個包裹中沒有看到軸承，卻發現了五袋白色粉末狀物質。官員使用手持式元素同位素分析工具檢測了該物質，認定白色粉末為噻奈普汀鈉鹽(tianeptine sodium salt)。這些白色粉末總重10.22 公斤，即22磅8盎司。

據悉，噻奈普汀是一種抗憂鬱藥，在歐洲、亞洲和南美洲國家銷售，用於治療焦慮和憂鬱等症。噻奈普汀被稱為「加油站海洛因」，因為它雖然尚未獲得美國食品及藥物管理局(FDA)批准在美國使用，但卻可以在某些加油店或網上非法購買，並且可以模仿阿片類藥物的作用。濫用這種藥物會導致藥物依賴，並帶來嚴重的健康風險。

聯邦緝毒局(DEA)稱，執法部門發現過各種形式的噻奈普汀，包括散裝粉末、分裝到通常用於分發海洛因的郵票袋的粉末，以及偽裝成其他藥物的噻奈普汀。

在這兩個包裹的目的地——與曼哈頓隔河相望的Edgewater，曾發生過數起噻奈普汀中毒事件，當局為此還發布了健康警示，警告居民這種藥物會導致嚴重的併發症甚至死亡。

美國海關及邊境保護局官員稱，全球市場的急速擴張，使有些人覺得有機可乘，他們大量獲取合成鴉片類藥物和大麻素化合物，將這些化合物與其他危險物質混合，製造出強效且可能致命的濫用藥物。海關和邊境保護局表示，他們今後仍將致力於與食品及藥物管理局合作，努力在邊境攔截，防止這些危險的合成化合物落入犯罪組織的手中。