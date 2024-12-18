莊文怡抨遊民所開發商違規累累 市府：權限不足難徹查

自今年7月，當地華社民眾與民選官員發起抗爭，試圖阻止2501號遊民所的動工後，至今已持續在現場示威四個多月。圖片攝於本月12日，目前抗爭已來到第154天。(記者馬璿／攝影)

針對布碌崙 (布魯克林)86街2501號遊民 所的爭議，市議員莊文怡於17日的市議會監督聽證會上，向市社會服務局(DSS)及市遊民服務局(DHS)專員帕克(Molly Wasow Park)提問。她質疑市府未徹查負責該址的開發商桑杜集團(The Sandhu Group)背景，指出該開發商曾涉及多起違規與罰款，仍能與市府合作。帕克表示，市府與負責營運遊民所的非營利組織簽約，而非直接與房東 或開發商簽署，故其背景調查僅限於非營利組織，無法深入審查開發商的其他物業或歷史紀錄。

當地華社民眾與民選官員自今年7月發起抗爭，試圖阻止2501號遊民所的動工，至今已持續在現場示威四個多月。長期支持該抗爭的市議員莊文怡，於17日的監督聽證會上提出多項質疑，表示桑杜集團在布碌崙、皇后區、布朗士和史泰登島的多處物業，累計54項違規，罰款總額達14萬美元，並曾被控以賄賂罪。她質疑「市府為何仍與有問題的開發商合作」，認為這恐影響社區生活品質，呼籲市府對遊民所開發商實施更嚴格的背景調查。

針對布碌崙(布魯克林)86街2501號遊民所的爭議，市議員莊文怡於17日的市議會監督聽證會上向市社會服務局(DSS)及市遊民服務局(DHS)專員帕克(Molly Wasow Park)提問。圖片為遊民所示威現場。(記者馬璿／攝影)

針對提問，帕克則回應道，市府的直接合作對象為非營利組織，而這些組織將負責遊民所的開發與營運。雖然市府會審查非營利組織與房東的租賃協議，以確保建築品質符合法規要求，但「市府與開發商並無直接合約關係，且部門權限侷限於監管設施等物理條件以及後續營運，無法對開發商進行全面的背景審查，也無法對開發商的其他物業進行詳細調查。」她進一步指出，市調查局(DOI)曾發現部分租約涉及複雜的所有權結構，市府目前著重於提高文件透明度，確保房東承擔維護和修繕責任。

莊文怡則回應，認為「市府不應授予違規累累的開發商動工許可」，並提出興建遊民所的開發商也應該接受嚴格的背景調查，確保該開發商遵守法律且達到最高建築標準。

地產網站資訊指出，桑杜集團已於2022年以480萬買下2501號房產，市府調查權限恐僅止於桑杜集團和非營利組織的合作條款。