陳錦芳「新意象畫展」 展出逾20作品風格多變

在開幕酒會上，陳錦芳妻子侯幸君向賓客一一介紹參展畫作。(記者曹馨元／攝影)

著名台灣藝術家陳錦芳的「新意象畫派佳節展」日前在其位於蘇活區(SoHo)的畫廊舉辦開幕酒會。本次畫展將展出至1月19日(周日)，參展的20餘幅作品形式、風格多樣，觀眾可全面地了解陳錦芳的創作世界。

陳錦芳生於台灣，1963年考取法國政府獎學金赴巴黎留學，並考取巴黎大學當代法國文學碩士及現代美術史博士，1975年移居紐約至今，是紐約市 陳錦芳文化館及陳錦芳文化藝術基金會創辦人。

致力於通過藝術推動國際交流，及「愛、寬容、和平」的價值觀，陳錦芳於2001年獲頒聯合國 「全球寬容獎」，並榮任聯合國「寬容及和平文化大使」。在藝術成就上，陳錦芳被藝術評論家認為是「當今全球最具影響力的20位藝術家之一」，他的畫作也被收錄在300餘本教科書裡。

陳錦芳的妻子侯幸君表示，如今在紐約的新一代華人 有一項使命，「如何讓世界對華人藝術尊重」；而她認為，陳錦芳便是致力於國際文化交流，「努力讓每個人都尊重華人藝術」。

在開幕酒會上，侯幸君向一眾賓客一一介紹參展畫作，創作背後的故事與畫作中融入的思考都生動有趣。陳錦芳畫作用色大膽、風格多樣，在題材上也涵蓋了他對於冷戰時期國際政治的思考、對於不同代際藝術家風格的重新詮釋、對於自由及移民議題的討論等。