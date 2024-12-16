馬泰競選辦公室開幕 有信心連任

紐約市第一選區的民主黨市議員馬泰宣布位於東百老匯75號的競選辦公室開張，希望能在此多與選民聯繫交流。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 第一選區的民主黨 市議員馬泰(Christopher Marte)15日宣布位於東百老匯75號的競選辦公室開張，希望能在此多與選民聯繫交流；馬泰對自己的連任抱有信心，表示自己若成功達成連任，將把降低選區內生活成本作為施政重點。

馬泰的競選辦公室設於東百老匯75號，將於1月1日正式開放。馬泰在闡述自己的連任願景時強調，他最重要的任務是讓選區居民降低生活負擔，也希望能為下一代爭取更多的資源和機會。「這次競選活動是關於社區的，也是關於如何回饋社區的」，馬泰表示，自己為爭取教育資源及福利做出許多努力，比如為孫逸仙初中(M.S. 131)爭得80萬元以新建健身房。

在11月的大選中，紐約市包括布碌崙(布魯克林)8大道、法拉盛在內的華人 社區都出現翻紅、轉投共和黨的趨勢。馬泰表示，自己對此並不擔心，他認為民主黨失勢也是因為部分民主黨政客忽略了居民最切實的需求，「現在選民能看到我爭取建的操場、我做出的努力，讓我連任更有機會」。

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕表示，他支持馬泰連任是因為馬泰是「最親民」的市議員。陳鍵榕說，基本所有的僑團活動馬泰都會親自出席，「很多華人議員做不到的事情他都能做到」；同時，陳鍵榕認為，馬泰在政策上也非常支持華人，笑稱「馬泰可能有華人基因吧」。

擔任馬泰此次連任競選委員會主席的黃華清表示，馬泰連任後的政策也將著重於重開柏路(Park Row)、修繕老房、規範摩托車及電單車行駛等關乎華裔社區的議題；他也希望馬泰能繼續在市府爭取為格蘭街(Grand St.)地鐵站修建電梯，並在堵車費施行後，為低收入、長者等脆弱群體爭取更多福利。