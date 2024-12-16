亞當斯首席顧問瑪婷 突然辭職

身陷市長亞當斯的貪污事件，亞當斯的長期首席顧問瑪婷(右)於15日突然宣布辭職。(取自市長辦公室)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的長期首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)於15日突然宣布辭職，早於此前規畫的離職時間一月有餘。作為亞當斯最親近的助手之一，瑪婷也身陷亞當斯的貪汙案，曾在今年9月被聯邦調查人員搜查住所、沒收手機，並被出具大陪審團傳票。媒體報道，一個大陪審團在瑪婷被辭職後已經集結，開始就瑪婷相關的證據展開聽證。

瑪婷與亞當斯的友誼持續長達40年，跨越亞當斯的政治生涯。今年9月末，亞當斯被紐約南區聯邦檢察官辦公室就涉及賄賂、欺詐和非法索取外國競選捐款等五項罪名起訴。起訴書解封次日，瑪婷從日本度假返回甘迺迪國際機場(JFK)時手機被查扣，她位於東布碌崙(布魯克林)的住所也遭搜查，分別來自曼哈頓 地檢辦公室調查人員與聯邦調查人員，這也表明針對瑪婷至少有兩項獨立調查。

據紐約郵報報導，知情人士透露，儘管瑪婷是亞當斯長期以來的親密盟友，但兩人已有幾個月關係不合；同時，消息人士反映，曼哈頓地檢辦公室的調查與市府商業地產租賃有關，且暗示瑪婷可能會被起訴，她「真的有麻煩了」。

紐約郵報也稱，針對亞當斯幕僚的第一輪調查開始後，亞當斯希望涉事人員能主動辭職，而非由他開除，當這部分捲入調查的官員沒有主動辭職時，是由瑪婷負責解雇他們。

在亞當斯被起訴後，瑪婷曾在10月的訪談中為他辯解，「我確信，到最後，紐約市的公眾會看到，我們並沒有做任何違法的事情」。

瑪婷在辭職信中表示，自己非常感恩，「能通過志願服務和工作，為我所熱愛的城市服務近35年」；雖然之前已有退休規畫，「但這對我來說仍是一個苦樂參半的時刻」。

瑪婷是近三個月內，亞當斯核心團隊中離職的第六位官員。在亞當斯被起訴前，紐約市警察局長卡班(Edward Caban)因另一項聯邦調查辭職；在亞當斯被起訴後的數周內，第一副市長懷特(Sheena Wright)、市教育總監大衛 · 班克斯(David Banks)、負責公共安全的副市長菲爾 · 班克斯(Phil Banks)、及亞當斯的資深顧問皮爾森(Timothy Pearson)接連辭職。