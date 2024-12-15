華興多元文化中心 派發玩具歌舞助興

為歡慶即將到來的聖誕佳節，華興多元文化中心攜多個合作單位，於14日上午在第310小學派發200份聖誕禮物，希望透過分送禮物回饋社區支持。(記者馬璿╱攝影)

為歡慶即將到來的聖誕佳節，華興多元文化中心攜多個合作單位，於14日上午在布碌崙 (布魯克林 )第310小學派發200份聖誕禮物，希望透過分送禮物回饋社區支持。

在11點開放領取之前，第310小學外已排起長長隊伍，共有超過百組家庭共襄盛舉。邀請多組合作單位如康寧診所、真愛護理、端中愛心獎學基金會與器官捐贈機構Live On NY等，一同在現場發放紀念品與健康資訊文宣。活動另邀請向日葵藝術教育中心的舞團及冠軍武術表演，增添歡樂氛圍。候任州參議員 陳學理也到場祝賀，他除祝福民眾聖誕快樂外，身為二寶爸的他也稱讚孩子準備的舞蹈表演非常精彩，很開心能和社區的家庭們一同慶祝。

華興多元文化中心負責人梁華釗表示，今年是第二年與第310小學合作，感謝校方再次提供場地，希望透過回饋玩具以及宣導醫療資訊的方式凝聚社區情感。他透露，工作人員一早9時便來到現場準備，整個活動更是在三個月前就開始籌備，希望能帶給小朋友美好的回憶。