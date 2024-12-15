端芬同鄉會敬老聯歡 市警安全講座
美國端芬同鄉會近日在班森賀布碌崙(布魯克林)華人酒樓舉辦第13屆聖誕敬老聯歡活動，邀請超過400名會員長者、民選官員和警界人士參與，享用豐盛午餐；按照該活動的傳統慣例，市警防罪部門的專員為華人長者們進行一場節日安全指南講座，特別提醒華人習慣在家中放不少現金，容易被不法分子鎖定，而長者外出也不要攜帶太多錢。
同鄉會會長梅增新表示，敬老尊賢是中華民族的優良傳統和美德，同鄉會十幾年來也一貫支持並傳承這項傳統，趁著聖誕節日的氛圍，為長者們組織一場聚會活動，提供社交機會之餘還能在廣泛促進家庭和社會的和諧；此外每年也找來紐約市警舉辦長者安全講座，除了加深警民交流外，也讓平時在生活中面臨犯罪、民生問題的長者可直接求助警員。
參與此次聖誕敬老暨安全講座的警官，包括市警72分局華裔副局長許博略、68分局副局長阿賽迪(Hameed Assaidi)、66分局的巡官柯拉多(Joseph Corrado)；來自市警總局社區事務部下屬的防罪部門的多名華裔警員陳偉玲、湯婷婷等人也出席，並擔任主講。
警員們指出，隨著不法分子意識到華人通常在假日期間會攜帶大量現金，呼籲長者們在假日前後出門要加倍謹慎，特別到銀行提款機操作時要留心周遭的情況，輸入密碼時要遮擋、確保沒有被人跟蹤，最好是有人同行。
同時，節日季期間的車流量大，長者過馬路時一定要多加注意，確保過道的汽車已停止才橫穿馬路。
除警界人士外，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、市議員莊文怡、候任州參議員陳學理等民選官員也出席活動，為民眾獻上假日祝福；陳學理也特別提到，目前已和在場其他議員建立一個強大的陣容，致力於幫助選民解決問題，呼籲有需要的人踴躍求助。
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