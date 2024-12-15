端芬同鄉會敬老聯歡 市警安全講座

美國端芬同鄉會近期在班森賀舉行聖誕敬老聯歡活動暨警民安全講座。(主辦方提供)

美國端芬同鄉會近日在班森賀布碌崙(布魯克林)華人 酒樓舉辦第13屆聖誕敬老聯歡活動，邀請超過400名會員長者、民選官員和警界人士參與，享用豐盛午餐；按照該活動的傳統慣例，市警防罪部門的專員為華人長者們進行一場節日安全指南講座，特別提醒華人習慣在家中放不少現金，容易被不法分子鎖定，而長者外出也不要攜帶太多錢。

同鄉會會長梅增新表示，敬老尊賢是中華民族的優良傳統和美德，同鄉會十幾年來也一貫支持並傳承這項傳統，趁著聖誕節 日的氛圍，為長者們組織一場聚會活動，提供社交機會之餘還能在廣泛促進家庭和社會的和諧；此外每年也找來紐約市警舉辦長者安全講座，除了加深警民交流外，也讓平時在生活中面臨犯罪、民生問題的長者可直接求助警員。

參與此次聖誕敬老暨安全講座的警官，包括市警72分局華裔 副局長許博略、68分局副局長阿賽迪(Hameed Assaidi)、66分局的巡官柯拉多(Joseph Corrado)；來自市警總局社區事務部下屬的防罪部門的多名華裔警員陳偉玲、湯婷婷等人也出席，並擔任主講。

警員們指出，隨著不法分子意識到華人通常在假日期間會攜帶大量現金，呼籲長者們在假日前後出門要加倍謹慎，特別到銀行提款機操作時要留心周遭的情況，輸入密碼時要遮擋、確保沒有被人跟蹤，最好是有人同行。

同時，節日季期間的車流量大，長者過馬路時一定要多加注意，確保過道的汽車已停止才橫穿馬路。

除警界人士外，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、市議員莊文怡、候任州參議員陳學理等民選官員也出席活動，為民眾獻上假日祝福；陳學理也特別提到，目前已和在場其他議員建立一個強大的陣容，致力於幫助選民解決問題，呼籲有需要的人踴躍求助。