2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋
30年前發生在紐約的「梅花K」華裔偷渡女姦殺案，多名涉案華人罪犯被判終身監禁；近日，兩名罪犯陳家武(Jia Wu Chen，以下姓名均為音譯)和陳福欣(Fu Xin Chen)近日向法院提出申請，以他們在1995年犯下綁架、強暴和謀殺的罪行時，年紀尚輕、心智尚未完全成熟為由，要求提前釋放。
該案件發生在1995年8月22日晚，在皇后區一家服裝廠工作的高麗欽(Li Qin Gao)，於下班時被綁匪強行拖入一輛麵包車，運到布碌崙(布魯克林)一個地下室「蛇窟」，與其他兩名被綁架者，董雪英(Xue-Ying Dong)和林修福(Xiu Fu Lin)關在一起。
幾名綁匪逼迫高麗欽打電話向中國的家人索要2萬8800元，償還拖欠的偷渡費，但當她的母親表示只能湊到5000元時，綁匪開始毆打她，並多次性侵她。綁匪後來將高麗欽勒死，並將屍體留在地下室。董雪英則趁機逃脫，並引發一場火災，吸引警方趕到現場，發現了高麗欽的屍體。至於林修福，綁匪將他帶到皇后區的一片樹林中，朝他頭部開了兩槍，然而林修福最後奇蹟般地存活下來，並在法庭上指證了兩名嫌犯。
據了解，高麗欽的左手小指被砍斷，頭部被電視機砸碎，頸部被電線纏繞，背後還塞有一張梅花K撲克牌和一張挑釁字條，聲稱她的家人未支付偷渡費。該案被認為是當時最為殘暴的犯罪之一；案件也因屍體上的「梅花K」得名「梅花K謀殺案」。
警方經過調查後，發現犯下此案的是多名「福清幫」成員，分別名為陳家武、陳福欣、彭有忠、吳國順等，被逮捕後，1997年2月，紐約的聯邦法院判處陳家武和陳福欣終身監禁。
此兩人自2021年起多次嘗試通過「第一步法案」(First Step Act)尋求減刑最終被拒。兩人近日又再次提出申請，要求提早釋放。他們聲稱，因年紀尚輕，其犯罪行為受到了「未成熟大腦」的影響。其中，陳福欣聲稱，他在犯罪時年僅19歲，屬於「青年幫派」成員，無力抵抗環境的影響。他在申請中寫道，他在1995年被捕時只有19歲，沒有犯罪紀錄。當時的他年輕、天真、缺乏成年人的榜樣，才會誤入歧途。他還表示，希望未來能幫助問題青年，成為他們的榜樣。
然而，官方紀錄顯示陳福欣當時已年滿24歲，遠超他所說的19歲。陳家武則試圖引用神經科學研究，稱大腦在25歲前尚未完全發育，因此當時23歲的他應被視為「未成年」。
聯邦法官科爾曼(Edward Korman)此前多次駁回兩人的請求，稱其犯罪行為「與衝動無關，而是經過精心策畫」。助理檢察官帕克(Stephanie Pak)在法庭文件中寫道：「陳家武並非受同齡人壓力而衝動行事的青少年。他當時是一個多國犯罪組織的領導者，策畫了全國範圍內的綁架活動，並指揮在中國收取贖金。他的行為冷酷且經過精心設計。」
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