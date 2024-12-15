2華男姦殺偷渡女判無期 提假釋

兩名30年前犯下姦殺案的罪犯陳家武和陳福欣近日向聯邦第二巡迴法院提出申請，要求提前釋放。圖為聯邦第二巡迴上訴法院。(本報檔案照)

30年前發生在紐約的「梅花K」華裔偷渡 女姦殺案，多名涉案華人罪犯被判終身監禁；近日，兩名罪犯陳家武(Jia Wu Chen，以下姓名均為音譯)和陳福欣(Fu Xin Chen)近日向法院提出申請，以他們在1995年犯下綁架、強暴和謀殺的罪行時，年紀尚輕、心智尚未完全成熟為由，要求提前釋放。

該案件發生在1995年8月22日晚，在皇后區 一家服裝廠工作的高麗欽(Li Qin Gao)，於下班時被綁匪強行拖入一輛麵包車，運到布碌崙 (布魯克林)一個地下室「蛇窟」，與其他兩名被綁架者，董雪英(Xue-Ying Dong)和林修福(Xiu Fu Lin)關在一起。

幾名綁匪逼迫高麗欽打電話向中國的家人索要2萬8800元，償還拖欠的偷渡費，但當她的母親表示只能湊到5000元時，綁匪開始毆打她，並多次性侵她。綁匪後來將高麗欽勒死，並將屍體留在地下室。董雪英則趁機逃脫，並引發一場火災，吸引警方趕到現場，發現了高麗欽的屍體。至於林修福，綁匪將他帶到皇后區的一片樹林中，朝他頭部開了兩槍，然而林修福最後奇蹟般地存活下來，並在法庭上指證了兩名嫌犯。

據了解，高麗欽的左手小指被砍斷，頭部被電視機砸碎，頸部被電線纏繞，背後還塞有一張梅花K撲克牌和一張挑釁字條，聲稱她的家人未支付偷渡費。該案被認為是當時最為殘暴的犯罪之一；案件也因屍體上的「梅花K」得名「梅花K謀殺案」。

警方經過調查後，發現犯下此案的是多名「福清幫」成員，分別名為陳家武、陳福欣、彭有忠、吳國順等，被逮捕後，1997年2月，紐約的聯邦法院判處陳家武和陳福欣終身監禁。

此兩人自2021年起多次嘗試通過「第一步法案」(First Step Act)尋求減刑最終被拒。兩人近日又再次提出申請，要求提早釋放。他們聲稱，因年紀尚輕，其犯罪行為受到了「未成熟大腦」的影響。其中，陳福欣聲稱，他在犯罪時年僅19歲，屬於「青年幫派」成員，無力抵抗環境的影響。他在申請中寫道，他在1995年被捕時只有19歲，沒有犯罪紀錄。當時的他年輕、天真、缺乏成年人的榜樣，才會誤入歧途。他還表示，希望未來能幫助問題青年，成為他們的榜樣。

然而，官方紀錄顯示陳福欣當時已年滿24歲，遠超他所說的19歲。陳家武則試圖引用神經科學研究，稱大腦在25歲前尚未完全發育，因此當時23歲的他應被視為「未成年」。

聯邦法官科爾曼(Edward Korman)此前多次駁回兩人的請求，稱其犯罪行為「與衝動無關，而是經過精心策畫」。助理檢察官帕克(Stephanie Pak)在法庭文件中寫道：「陳家武並非受同齡人壓力而衝動行事的青少年。他當時是一個多國犯罪組織的領導者，策畫了全國範圍內的綁架活動，並指揮在中國收取贖金。他的行為冷酷且經過精心設計。」