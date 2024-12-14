我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

法院裁定大麻店未確定營業地點 暫停處理申請

記者馬璿╱紐約報導
紐約州最高法院法官近期作出裁定，禁止州大麻管理辦公室處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。(美聯社)
紐約州最高法院法官近期作出裁定，禁止州大麻管理辦公室處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。(美聯社)

紐約州最高法院法官近期作出裁定，禁止州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，OCM)處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。此舉不僅會影響到正在申請牌照的店家，已經獲得牌照但仍未設立銷售據點的企業，未來開業可能會窒礙難行。

此次訴訟由四家在申請牌照時已確定經營地點的企業提出，這些企業表示，當他們提交申請時，已經確定了地點並向相關機構報備，同時也承擔了店租和其他成本；儘管已達到要求，但OCM卻對未確定地點的申請者放寬要求，認為州府對遵守法律的商家不公平。

法官葛拉夫(Sharon Graf)判決指出，商家在提交申請時必須提供確定的地點，且向相關機構通報，但OCM在審批過程中卻未要求「有條件成人零售大麻店」(CAURD)申請者遵守這一規定，恐違反州大麻法規。根據裁定，直至12月18日的聽證會結束之前，這些申請將無法審理，並將依照最終裁決決定是否重啟申請流程。OCM發言人蘭迪·李(Taylor Randi Lee)則表示，不會對尚在進行中的訴訟發表任何評論。

去年11月，OCM開放已確定店舖地點的商家提交牌照申請，然而隨後又開放未確定地點商家的申請。此次裁定同時影響到去年12月提交申請的店家，目前官方仍有近3200份申請尚未處理完畢。

過去為了促進大麻產業的社會公平性，州府官員在牌照分配時會優先考慮過去曾有大麻相關犯罪紀錄的人及其家庭成員，並不要求他們先確認經營地點，州府原應協助這些申請者尋找適合的經營地點，但進展緩慢，最終決定允許這些申請者自行尋找店面，並發放CAURD執照。

但許多店家在申請過程中仍遭重重阻礙，高昂的店租成本和複雜的法規，使得不少店家難以尋覓到合適的地點。到目前為止，共有400人獲得該執照，其中部分已經開始營運，但仍有不少企業尚未開業，新的裁定可能對這些店家造成進一步影響。

一名持有CAURD執照的業者表示，若申請者在等待發照期間仍需負擔店租，對於小型企業來說將是一個沉重負擔，進而可能阻礙更多商家進入大麻產業。

大麻 紐約州

上一則

華僑社會福利社 表揚傑出社區領袖

下一則

健保CEO遇害後 國會議員籲州長嚴打「幽靈槍」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

國民兵任務完成 下周撤離紐約市無證客庇護所

國民兵任務完成 下周撤離紐約市無證客庇護所
擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售

擁大麻農場和1條金礦溪流 卡拉維拉斯縣1牧場720萬求售
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
伊州最高法院：聞到未加工大麻味可搜車

伊州最高法院：聞到未加工大麻味可搜車

熱門新聞

嫌犯被捕捉到穿著連帽衫和黑色羽絨服在街上行走。(紐約市警提供)

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

2024-12-09 14:19
開出頭獎的為法拉盛華人超市。(記者尤昱程/攝影)

鴻運當頭 勁球2.56億元頭獎、5萬元三等獎彩券 法拉盛超市賣出

2024-12-08 18:12
退伍軍人潘尼鎖喉致死案，陪審團難達成一致意見。(記者劉梓祁／攝影)

紐約退伍軍人鎖喉致死案 陪審團裁定：無罪

2024-12-09 12:30
法拉盛餐館雲吞妹獲評選全美百大中餐廳榜首。(本報檔案照)

這家法拉盛麵館 名列2024全美百大中餐館榜首

2024-12-12 20:36
潘尼9日到曼哈頓刑事法庭聆聽判決。(路透)

紐約退伍軍人鎖喉非裔遊民致死案 陪審團裁定無罪

2024-12-09 12:40
華男再引ADA法案，提告第52家華埠餐館。(記者劉梓祁╱攝影)

獨／華男引ADA法案「缺無障礙設施」 9年來提告了逾50家華埠餐館

2024-12-10 19:19

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失