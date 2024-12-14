法院裁定大麻店未確定營業地點 暫停處理申請

紐約州最高法院法官近期作出裁定，禁止州大麻管理辦公室處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。(美聯社)

紐約州 最高法院法官近期作出裁定，禁止州大麻 管理辦公室(Office of Cannabis Management，OCM)處理部分申請，並要求暫停處理那些未在2023年11月17日之前確定營業地點並通知相關機構的申請。此舉不僅會影響到正在申請牌照的店家，已經獲得牌照但仍未設立銷售據點的企業，未來開業可能會窒礙難行。

此次訴訟由四家在申請牌照時已確定經營地點的企業提出，這些企業表示，當他們提交申請時，已經確定了地點並向相關機構報備，同時也承擔了店租和其他成本；儘管已達到要求，但OCM卻對未確定地點的申請者放寬要求，認為州府對遵守法律的商家不公平。

法官葛拉夫(Sharon Graf)判決指出，商家在提交申請時必須提供確定的地點，且向相關機構通報，但OCM在審批過程中卻未要求「有條件成人零售大麻店」(CAURD)申請者遵守這一規定，恐違反州大麻法規。根據裁定，直至12月18日的聽證會結束之前，這些申請將無法審理，並將依照最終裁決決定是否重啟申請流程。OCM發言人蘭迪·李(Taylor Randi Lee)則表示，不會對尚在進行中的訴訟發表任何評論。

去年11月，OCM開放已確定店舖地點的商家提交牌照申請，然而隨後又開放未確定地點商家的申請。此次裁定同時影響到去年12月提交申請的店家，目前官方仍有近3200份申請尚未處理完畢。

過去為了促進大麻產業的社會公平性，州府官員在牌照分配時會優先考慮過去曾有大麻相關犯罪紀錄的人及其家庭成員，並不要求他們先確認經營地點，州府原應協助這些申請者尋找適合的經營地點，但進展緩慢，最終決定允許這些申請者自行尋找店面，並發放CAURD執照。

但許多店家在申請過程中仍遭重重阻礙，高昂的店租成本和複雜的法規，使得不少店家難以尋覓到合適的地點。到目前為止，共有400人獲得該執照，其中部分已經開始營運，但仍有不少企業尚未開業，新的裁定可能對這些店家造成進一步影響。

一名持有CAURD執照的業者表示，若申請者在等待發照期間仍需負擔店租，對於小型企業來說將是一個沉重負擔，進而可能阻礙更多商家進入大麻產業。