紐約上訴法院首見 萬泰妮、譚輝立2亞裔法官共同審案

法官萬泰妮(左圖)和譚輝立(右圖)。(本報檔案照、取自譚輝立LinkedIn)

紐約州 高等法院上訴法庭第二分部，其法官譚輝立(Phillip Hom)和萬泰妮(Lillian Wan)日前共同主持了上訴法庭的案件審理，這是兩位亞裔 法官首次同時出現在州上訴法庭的小組中並審理案件。他們的同事紛紛表示，在這次的案件審理見證了里程碑。

這一歷史性時刻得到了在場觀摩的前首席法官伍元天(Randall Eng)的見證。他是紐約州法院的首位亞裔法官，2002年被委任為上訴庭首席法官，是當時首位被任命該職位的亞裔，「當你有像伍元天這樣的開拓者時，下一代就會隨之崛起，今天，我們見證了一個里程碑」，法院同事兼法官狄龍(Mark Dillon)表示。

當天，譚輝立和萬泰妮加入了法官狄龍及米勒(Robert Miller)的討論小組，審理涉及監護權、合同糾紛、人身傷害等多種案件。據悉，譚輝立於2017年當選為皇后區 民事法官，並於2019年晉升為紐約州高等法院法官。今年8月，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布任命三位法官(Associate Justice)進入紐約州高等法院上訴法庭第二分部，其中包括譚輝立，他也是該法庭首位亞裔法官。

作為土生土長的紐約人，譚輝立曾表示，在他童年時家裡經濟拮据，最初考慮從事法律職業是為了擺脫貧困；而他起初並沒有看到亞裔等進入司法體系。他曾對此表示，部分原因是很多人並沒有亞裔法官作為榜樣，很多人都不知道如何成為一個法官，包括他在內。

有同樣經歷的還有萬泰妮，她是紐約州上訴法院首位亞裔女法官。她於2022年1月起出任州高等法院法官時，就是該法院的第一位亞裔法官；此前2018年至2021年，她擔任紐約州索賠法院(New York State Court of Claims)法官，也曾是該法院歷史上首位亞裔女法官；2012年至2018年，她擔任紐約市家事法院(New York City Family Court)法官。她曾公開表示，「如果你看不到榜樣，就很難成為榜樣」。