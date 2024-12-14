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大選後美台關係研討會：考驗川普對台海應變力

記者許君達╱紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦研討會，邀各方專家探討美國新政府可能的對台、對中立場，以及未來維護台海安全的態度。(記者許君達╱攝影）
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦研討會，邀各方專家探討美國新政府可能的對台、對中立場，以及未來維護台海安全的態度。(記者許君達╱攝影）

駐紐約台北經濟文化辦事處近日與費城外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)聯合主辦「2024年大選後之美台關係」研討會，討論即將上任的川普新政府可能採取的對台、對中政策，及其對於台海安全的影響。

經文處處長李志強在開場致詞時表示，美國的外交政策牽一髮動全身，對全球很多國家都有著深遠的影響。而隨著中國近期的軍事挑釁愈發升溫，台灣作為第一島鏈中樞的戰略地位更顯重要，這更加考驗美國新政府對台海局勢的判斷力和應變力。

座談由外交政策研究所亞洲計畫部主任伯克利(Michael Beckley)主持，嘉賓包括智庫「戰略翻譯中心」(Center for Strategic Translation)主任格里爾(Tanner Greer)、塔夫茨大學(Tufts University)助理教授許雅蘭(Aram Hur)及外交關係協會(CFR)亞洲食物研究員薩克斯(David Sacks)。

共和黨決策層關係較為密切的格里爾介紹，經過訪問，他驚訝地發現台灣似乎並不在共和黨的優先考慮之列，即使是在台灣居住過多年的決策者，在討論對中政策議題時，通常也不會特別強調台灣的特殊性。而在這樣的氛圍中，川普公開發表「台灣應繳保護費」的言論也就不足為怪了。此外，他對川普新政府領導下，美台自由貿易關係的建立也並不樂觀。不過格里爾也認為，由於台灣在晶片等領域的獨特價值，川普貿易團隊成員不會將台灣完全視作一個用完即棄的組件。

在討論到川普的對中態度時，許雅蘭表示，有必要將他在貿易問題上的強烈反中立場與他對於中國政治的其他層面區分看待。比如，川普本人作為一個強人領袖，從不掩飾他對習近平的好感，而這從他對於普亭和俄烏戰爭的消極表態也可見一斑。這意味著，一旦台海有事，川普對於支持台灣也許會有猶豫，因此台灣必須展現出更強的自衛意願和能力。

薩克斯則對美國未來的對台立場相對樂觀。他指出，相較於國內各派之間對於以色列和烏克蘭的極度分裂立場，美國兩黨對於台灣的支持是目前最為一致的，很多共和黨人也是台灣的堅定支持者。不過也認為，川普未來會放棄拜登政府基於價值觀的盟友政策，不太可能僅僅為了維護民主和自由而出手幫助台灣，但如果台灣有足夠的「價值」及與美國的共同利益，商人出身的川普應會很樂意去保衛這利益。因此，台灣未來必須繼續向美國展示自己的「價值。」

川普 共和黨 拜登

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