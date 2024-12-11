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連日降雨 煙火、燒烤禁令取消 亞當斯：仍應節水

記者和釗宇╱紐約報導
此前陷入極端乾旱的紐約市本周終於迎來連日降雨，市長亞當斯日前宣布取消應對乾旱而出台的煙火和戶外燒烤禁令。(美聯社)
此前陷入極端乾旱的紐約市本周終於迎來連日降雨，市長亞當斯日前宣布取消應對乾旱而出台的煙火和戶外燒烤禁令。(美聯社)

此前陷入極端乾旱的紐約市本周終於迎來連日降雨，市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布取消應對乾旱而出台的煙火和戶外燒烤禁令，但因為乾旱警報仍未解除，市府呼籲民眾節約用水。

市府上月18日曾發布命令，為應對歷史性的乾旱天氣造成的野火肆虐，全市禁止戶外燒烤活動。但近幾周來，紐約市終於久旱逢甘霖，迎來顯著降雨。從11月21日至30日之間，中央公園錄得2.84吋降水，相比之下，整個10月的降水量只有0.01吋。

隨著燒烤、煙花禁令解除，市民可以開始在公園內燒烤，持證者也可以繼續煙花燃放活動。這項禁令此前導致全市多場煙火秀取消。

不過，亞當斯仍然警告，紐約市並未擺脫乾旱，所有市民仍應該節約用水。目前上州水庫的水位仍然較低，根據市環保局的數據，截至本月9日，全市供水量只有峰值的59.3%，比正常情況的82.5%要低23%。即便全市11月的降水量有3.77吋，全市從9月1日到12月9日6.24吋的講數量，仍然比正常情況的13.19吋要少大約7吋。

亞當斯表示，要讓水庫的水位回歸正常，仍然需要一呎的降雨量，不少水庫的水位低至危險區域。環保局數據顯示，Schoharie水庫的水位只有滿庫水量的4.5%。而全市最大的Pepacton水庫，水位只有滿庫情況下的63.5%。

數據顯示，紐約市平均每天消耗11億加侖水，亞當斯呼籲市民不要浪費水，「我們需要盡最大努力預防火災，保護公園安全；要讓水庫恢復正常水位，我們距離所需要的一呎降水量還差得很遠，所以我們需要所有市民盡可能節約用水。」

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