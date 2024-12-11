亞當斯競選連任危機 半數匹配基金遭駁回

市競選財務委員會紀錄顯示，市長亞當斯競選連任所提出的公共匹配基金申請中，有一半被認定「無效」而遭到駁回。(市長辦公室提供)

市競選財務委員會(Campaign Finance Board)紀錄顯示，市長亞當斯 (Eric Adams)競選連任所提出的公共匹配基金(match fund)申請中，有一半被認定「無效」而遭到駁回，這也是市長競選團隊所面臨的最高駁回率。亞當斯也在10日遠赴波多黎各(Puerto Rico)，再次展開2025年連任競選的籌款活動。

數據顯示，亞當斯競選團隊從今年7月12日至10月7日，共提交了268筆公共匹配基金申請，其中有134筆被競選財務委員會判定「無效」，而遭拒的原因則包括「未能即時申報捐款」、「缺乏文件支持」等。

根據目前的公共基金項目，市長參選人所獲得的250元以內的小額捐款，可以按照八倍比例申請匹配基金。而亞當斯134筆無效申請所涉及的捐款為3萬1051元，相當於24萬8408元的匹配基金。

50%的駁回率也創下亞當斯競選團隊自2022年他上任市長後啟動連任後的最高。此前最高的駁回率發生在他剛就任後，在2022年1月15日至6月11日期間，亞當斯的匹配基金的申請駁回率為25%。

目前，亞當斯所面臨的並不只是匹配基金申請被駁回的問題。市競選財務委員會此前也在評估，是否因為亞當斯遭到聯邦起訴而取消他所有的公共匹配基金，目前亞當斯拒絕認罪。而若競選財務委員會最終決定不給亞當斯發放匹配基金，預計將給他的競選連任造成嚴重打擊。