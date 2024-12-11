華劇「她是九毫米口徑」曼哈頓百老匯上演 情感張力獲好評

華語戲劇「她是九毫米口徑」，曼哈頓百老匯劇場上演。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華語戲劇團體旺戲(Want Theater)近日於曼哈頓百老匯 (Broadway)，公演最新舞台劇「她是九毫米口徑」，探討女性長期在生活中的掙扎與自我認同，融合傳統文化元素與現代戲劇手法，得到許多觀眾對情感張力與視覺效果的好評。

主創團隊表示，相比男性直接與「殺戮、捕獵的實施者」畫上等號，女性似乎成為「死亡的繆斯」，因此劇情橫跨1989年、2006年及2024年三個時代，講述一個家族中的三代女性均選擇以暴力的方式自我毀滅，深刻剖析了女性與暴力之間的複雜關係。

導演朱睿卿(Regina Zhu)說，從出生的那一刻起，人們就被迫參與了一場「關於生死的盛宴」，雖然大家無法選擇自己的性別、外貌、出身甚至出生的時刻，但卻可以掌控的是如何讓自己的人生更加精采。她認為，「在這場人生的盛宴中，每個人都曾停下腳步，質疑自身存在的意義，或在孤獨中試圖抓住某些東西，卻依然被無形的枷鎖束縛。」

朱睿卿表示，女性的獨特性、不安與敏感，使她們在身分探索、自我懷疑、愛的渴求與對自由的嚮往中，經歷著無數的掙扎與痛苦，這些都是「對世界發出的無聲卻震耳欲聾的審判」。她鼓勵觀眾做一個「愚蠢的理想主義者」，不因他人的目光而否定自己，因為「只要願意伸手，永遠都能觸摸到那輪夜晚的明月」。

參與本次劇目製作的還有服裝設計王吟雪，為來自紐約的戲服設計師和時裝設計師，曾為多部戲劇、歌劇 、舞蹈和獨立電影設計戲服，擁有戲服設計和時裝設計的學位。她說，「作為服裝設計師，我希望能捕捉每個角色的個性以及他們故事的歷史背景，所以我深入研究了他們的性格和所屬的時代，通過服裝設計將他們栩栩如生地展現出來。」

談及劇情，王吟雪還說，「這部劇跨越了三個不同的時代，每個時代都有其獨特的社會背景和文化氛圍。通過服裝設計，我們力求呈現出每個時代女性的生活狀態與心理變化。每一套服裝不僅僅是時代的象徵，更是角色內心世界的延伸。」本劇的主演還包括蔚雨晗(Eleanor Wei)、吳孟倩(Rose Wu)和趙天怡(Joan Zhao)等人。