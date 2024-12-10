六旬華裔性工作者遭刺脖昏迷 警籲協尋非裔顧客

法拉盛40路9日發生一起華裔老年性工作者提供性服務時遭顧客刺傷的案件，嫌犯目前仍在逃。(記者劉梓祁╱攝影)

法拉盛 於8日晚間發生一起華裔 老年性工作者提供性服務時遭顧客刺傷的案件，嫌犯目前仍在逃，警方呼籲公眾提供任何有關嫌犯行蹤的線索。

市警109分局報告，該事件發生於8日晚間8時15分左右，地點位於法拉盛40路135-32號一間位於地下室的按摩店，一名性工作者提供性服務時與顧客發生爭執。隨後，該顧客在爭執過程持刀抵住這名性工作者的脖子，並用另一隻手用力掐住導致她昏迷失去意識。

據警方表示，該名華裔受害者為60歲的女性，她醒來後發現自己的脖子遭捅了一刀，並於當晚被移送醫院治療。而嫌犯則為一名非裔 男性，目前警方已經獲得嫌犯留在現場的衣物及當晚的監控錄像，並將繼續調查此案。

不過，在案發現場，街上的性工作者似乎未受到事件影響，仍照常外出工作。雖然多位性工作者表示知道此案件的情況，但皆不願透露更多細節。其中一名受訪者則透露，受害者可能來自中國北方。

警籲案件知情者通報消息，可撥打止罪熱線：(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站：www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至：274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X平台(原推特)上@NYPDTips，或透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將保密。