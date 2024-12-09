紐州感恩節假期交通罰單 同比暴增近5成

紐約州感恩節期間共開出超過5萬張罰單，比去年同期增加42%。其中主要違法項目超速、酒駕和分心駕駛均出現顯著增長。(記者許君達╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)的交通安全委員會(GTSC)近日公布紐約州感恩節 期間的交通執法數據。數據顯示，交通執法工作組在感恩節假期共開出超過5萬張罰單，比上年同期增加了近五成。

州長交通安全委員會在每年感恩節期間都會資助州和地方兩級執法機構，在州內主要公路上增加巡邏檢查的力度，以打擊和威懾交通違法行為。2023年感恩節期間，執法行動開出的罰單數量為3萬5508張，而今年則暴增到5萬466張，增幅達42%。

在全部5萬餘張罰單中，超速占比最大，罰單數量為1萬78次，而可能對生命安全構成主動威脅的酒後駕駛和分心駕駛行為則分別收到1705和1702張罰單。其他高發的違法行為還包括不按規定使用安全帶、不遵守讓道指示標誌及違規並道等。根據2023年的數據，超速、酒後駕駛和分心駕駛的罰單數量分別為7656張、1342張和970張。

紀錄顯示，紐約州和紐約市疫情過後的交通環境持續惡化，從2019年至2022年間，交通事故致死人數上升了25%，而在今年上半年，死在車輪下的受害者達到127人，而同期因槍殺而死的僅82人。與此同時，紐約的駕照實際道路考試通過率則持續降低。專業人士認為，來自多個層面的數據顯示紐約人的交通守法意識和駕駛技術都出現了下降。

霍楚對這些結果表達震驚。她表示，交通違法行為直接危及駕駛者本人和其他人的生命，而只要守法，絕大多數致命威脅均可避免。