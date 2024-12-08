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雪季來了 市衛生局急聘鏟雪工

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約市正聘請鏟雪工人鏟除積雪，以保障行人安全。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)
紐約市正聘請鏟雪工人鏟除積雪，以保障行人安全。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

隨著雪季降至，紐約市清潔局(Department of Sanitation)近日發布消息，將開始招聘緊急鏟雪工人，提供最低工作時薪為每小時18.54元、加班期間每小時27.81元；鏟雪工人的工資通常需要四到六周的時間到帳，但最長也可能需要等待12周。

大規模的降雪雖給紐約市帶來冰天雪地的美景，但積雪將造成交通不便、部分路段變得更壅堵，為此市清潔局每當雪季來臨前都會大批雇用緊急鏟雪工人；據市清潔局官網，申請者必須年滿18歲，有在美國工作的合法身分，並且可以進行體力勞動，可鏟起厚重的積雪，鏟雪領域包括公車站、消防栓、人行道上的積雪和結冰等。

市府將支付鏟雪工人每小時18.54元的工資，相比上個冬季其實只漲了0.54元；如果鏟雪工人在一周內工作滿40個小時，多出的工作時間將以加班計算，工資增加至每小時27.81元。

該工作崗位目前已開放註冊，由於過去受到新冠疫情影響，當局要求申請者必須先在線上安排註冊預約，今年也不例外；在面談時，申請者需攜帶兩張1.5吋正方形照片、社安卡、兩份不同的身分識別形式的原件與複印件，例如駕駛證、護照、校園卡和IDNYC卡等。

有興趣工作者可瀏覽nyc.gov/snow查詢詳情，或直接到https://reurl.cc/1Xm8yW填寫申請表格，面談地點可在當局於全市設有的59個衛生區進行。

紐約市 疫情 護照

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