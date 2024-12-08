我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程

記者馬璿╱紐約報導
美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。(記者馬璿╱攝影)
美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。(記者馬璿╱攝影)

冬季為心血管疾病好發期，為普及民眾急救知識，美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在7日上午在布碌崙(布魯克林)班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。

上午10時舉辦的座談由美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam)，與講師陳羽茜搭配雙語教學心肺復甦術(CPR)、AED(體外去顫器)電擊以及哈姆立克法等急救技巧。參與課程並通過考核者可獲得由紅十字會認證，即能獲得為期兩年的心肺復甦法證書。

患者心臟驟停的四至五分鐘內是搶救黃金期，透過心肺復甦能幫助大腦保持血液供應，以免錯過時機造成大腦受損或腦死狀況。

若遇患者，民眾第一步應先確認傷者反應，再以食指和中指確認傷者脖子旁脈搏處動靜，確認完畢後務必撥打911通報。在等待急救人員過程當中，民眾可從傷者兩側乳頭的中心處，雙手交疊並打直手臂，以手掌向下之姿向下施壓，每輪以30下為基準，並在施救過程中確認傷者呼吸心跳。接著輕抬患者下巴並施予人工呼吸，雖然此並非必要步驟，但在急救到位之前可以此配合救治。

任詩雅表示，透過心肺復甦術搶救成功的案例比例雖然不高，但學會這些急救手段是在黃金搶救期「買時間」續命的機會，若民眾學會基本方法，在緊急時刻派上用場可能真有機會救人性命。負責英語教學的陳羽茜則表示，教導這些課程主要是希望能普及知識，並讓民眾知道幫助他人不需負擔法律責任等權利，進而鼓勵大家掌握這些急救技巧。

美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教...
美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。(記者馬璿╱攝影)
美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教...
美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 華人 心血管疾病

上一則

和諧家庭講座情境劇 高中生演繹孩子心聲

下一則

華埠最高 孔子大廈聖誕樹點燈迎佳節
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙砍人案 警懸賞3500元尋2嫌

紐約布碌崙砍人案 警懸賞3500元尋2嫌
北市診所做電波拉皮 女打麻醉意識不清⋯送醫亡

北市診所做電波拉皮 女打麻醉意識不清⋯送醫亡
親子互助會12/11舉辦心理健康急救培訓

親子互助會12/11舉辦心理健康急救培訓
南韓洛東江塑膠汙染全球第3 保育人士曾心碎幫天鵝急救

南韓洛東江塑膠汙染全球第3 保育人士曾心碎幫天鵝急救

熱門新聞

聯合健保公司(UnitedHealthcare)保險部執行長湯普森(Brian Thompson)4日上午在曼哈頓中城的希爾頓酒店外遭槍擊。圖為紐約市警局開記者會，公布監視器拍攝的兇手影像。路透

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

2024-12-04 17:04
紐約警方公布槍殺湯普森的兇嫌新照片。(取自紐約市警方)

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

2024-12-05 16:09
聯合健保公司執行長湯普森遭槍擊身亡。(取自聯合健保公司網站)

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

2024-12-04 09:48
聯合健保執行長湯普森遇害後，妻子寶莉接受訪問時說，他最近接到某些抱怨沒有健保的民眾威脅。圖為紐約市警方4日在案發現場調查。(美聯社)

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

2024-12-04 20:24
嫌疑人在案發前曾出現在附近一家星巴克。(市警提供)

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

2024-12-05 07:44
兩名警員今年初在時報廣場，遭有幫派背景的無證青年襲擊。(取自紐約市警察局)

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

2024-12-01 10:43

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元