美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程
冬季為心血管疾病好發期，為普及民眾急救知識，美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在7日上午在布碌崙(布魯克林)班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。
上午10時舉辦的座談由美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam)，與講師陳羽茜搭配雙語教學心肺復甦術(CPR)、AED(體外去顫器)電擊以及哈姆立克法等急救技巧。參與課程並通過考核者可獲得由紅十字會認證，即能獲得為期兩年的心肺復甦法證書。
患者心臟驟停的四至五分鐘內是搶救黃金期，透過心肺復甦能幫助大腦保持血液供應，以免錯過時機造成大腦受損或腦死狀況。
若遇患者，民眾第一步應先確認傷者反應，再以食指和中指確認傷者脖子旁脈搏處動靜，確認完畢後務必撥打911通報。在等待急救人員過程當中，民眾可從傷者兩側乳頭的中心處，雙手交疊並打直手臂，以手掌向下之姿向下施壓，每輪以30下為基準，並在施救過程中確認傷者呼吸心跳。接著輕抬患者下巴並施予人工呼吸，雖然此並非必要步驟，但在急救到位之前可以此配合救治。
任詩雅表示，透過心肺復甦術搶救成功的案例比例雖然不高，但學會這些急救手段是在黃金搶救期「買時間」續命的機會，若民眾學會基本方法，在緊急時刻派上用場可能真有機會救人性命。負責英語教學的陳羽茜則表示，教導這些課程主要是希望能普及知識，並讓民眾知道幫助他人不需負擔法律責任等權利，進而鼓勵大家掌握這些急救技巧。
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