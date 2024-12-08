美亞共同促進會 教心肺復甦急救流程

美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人聯合會合作，在班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。(記者馬璿╱攝影)

冬季為心血管疾病 好發期，為普及民眾急救知識，美亞共同促進會(EAA)、松柏之家與布碌崙華人 聯合會合作，在7日上午在布碌崙(布魯克林)班森賀松柏之家中心教導心肺復甦術以及急救流程。

上午10時舉辦的座談由美亞共同促進會董事任詩雅(Sisi Yam)，與講師陳羽茜搭配雙語教學心肺復甦術(CPR)、AED(體外去顫器)電擊以及哈姆立克法等急救技巧。參與課程並通過考核者可獲得由紅十字會認證，即能獲得為期兩年的心肺復甦法證書。

患者心臟驟停的四至五分鐘內是搶救黃金期，透過心肺復甦能幫助大腦保持血液供應，以免錯過時機造成大腦受損或腦死狀況。

若遇患者，民眾第一步應先確認傷者反應，再以食指和中指確認傷者脖子旁脈搏處動靜，確認完畢後務必撥打911通報。在等待急救人員過程當中，民眾可從傷者兩側乳頭的中心處，雙手交疊並打直手臂，以手掌向下之姿向下施壓，每輪以30下為基準，並在施救過程中確認傷者呼吸心跳。接著輕抬患者下巴並施予人工呼吸，雖然此並非必要步驟，但在急救到位之前可以此配合救治。