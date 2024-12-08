和諧家庭講座情境劇 高中生演繹孩子心聲

和諧家庭協進會舉辦「未說出口的話」親子講座，透過三位高中生情境劇演繹，讓與會家長能站在孩子角度思考，並增加家庭之間正向溝通的橋梁。(記者馬璿╱攝影)

和諧家庭協進會7日上午於布碌崙 (布魯克林)班森賀松柏之家舉辦「未說出口的話」親子 講座，透過三位高中生情境劇演繹，讓與會家長能站在孩子角度思考，並增加家庭之間正向溝通的橋梁。

會長陳偉力(Chris Chan)表示，許多社會問題都源自於家庭，在不睦關係下成長的孩子時常深陷身心危機，夫妻的爭執也恐造成家庭裂痕。他透露，此講座為初次執行，由三名高中生領導與策畫，旨在通過活潑的情境劇讓家長能換位理解孩子在衝突當中的感受。

副會長張Annie則表示，許多孩子家庭不和睦，進而自我厭惡或是封閉內心，導致隔閡愈發嚴重。協進會希望能在孩子的演繹下讓家長看見他們的情感需求，尤其華人 較不擅長表達情感，但以非暴力溝通的方式更有機會讓衝突降溫。

情境劇主題以「家長與孩子對未來職涯選擇的衝突」為題，主辦高中生Stanley Chu、Tanjimul Islam及Amy Huang以激烈溝通和非暴力溝通兩劇情，表達不同回覆方式的影響。團隊表示，劇情靈感來自身旁同學時常面對到的真實情境，融入詼諧的刻板印象，希望能讓家長感受到孩子在衝突語境下的困境。Amy則認為，對孩子來說，家長若能以和緩的語氣關心日常生活，而非質疑其學業進度，更能鼓勵孩子吐露心聲。