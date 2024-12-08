法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場

由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2025年2月1日(周六)上午11時登場，並於下午1時至3時在「天廣新天地」(Tangram)舉行室內慶祝活動。(記者高雲兒╱攝影)

由法拉盛 華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2025年2月1日(周六)上午11時登場，並於下午1時至3時在「天廣新天地」(Tangram)舉行室內慶祝活動。主辦方於近日召開了籌備會議，宣布遊行路線、封街計畫等詳細資訊。活動旨在增強對亞裔 文化的包容性，除了豐富的室內攤位外，還將呈現精彩的文化藝術表演，讓社區民眾一同歡度新春佳節。

華商會理事長王耀明表示感謝所有參與者、志願者和贊助商的支持，他強調此次活動不僅是慶祝亞裔文化的盛會，也是增強社區凝聚力、活躍社區氛圍的重要機會，旨在與民眾一同慶祝新年的到來。

華商會首席顧問杜彼得表示，該遊行始於1996年，至今已經是第29屆，遊行規模逐年擴大，參與人數超過萬人，充分展示了法拉盛亞裔社區的團結與力量。此次遊行也將傳遞亞裔社區的聲音與尊重，並希望讓亞裔文化成為美國文化和歷史的重要組成部分，讓農曆新年遊行成為整個社區共同的慶典。

遊行路線將從法拉盛37大道夾友聯街路口開始，經過市警109分局，直行至三福大道後轉入緬街，北行至39大道後抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)。開幕式將由引人入勝的舞獅和舞龍表演揭開序幕，並由紐約大都會 隊吉祥物Mr. Met攜手警察橫幅及樂隊領隊共同登場，為活動增添節日氣氛。主辦方提醒，遊行期間僅可出現美國國旗。

市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽介紹了遊行路線及重要事項，並指出遊行當天，羅斯福大道與北方大道間的友聯街路段將於早上8時起禁止車輛通行，遊行路線街道也將在遊行期間封閉。

州眾議員金兌锡、李羅莎(Nily Rozic)、市議員黃敏儀、市長辦公室社區事務局副局長顧雅明、州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩、州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸、州檢察長詹樂霞辦公室代表陳風、皇后區區長理查茲代表顏星悅、109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)等出席記者會

有意參與農曆新年遊行及報名室內攤位的單位，請聯繫(718)353-2320，或前往網站下載報名表格：fcbainc.org/2024/11/30/2025-lunar-new-year-parade。