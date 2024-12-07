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市選舉財務委員會：亞當斯恐無法拿到競選匹配基金

記者和釗宇╱紐約報導
由於遭到聯邦起訴，市競選財務委員會暗示亞當斯有可能拿不到競選匹配基金。(市府提供)
由於遭到聯邦起訴，市競選財務委員會暗示亞當斯有可能拿不到競選匹配基金。(市府提供)

由於市長亞當斯(Eric Adams)遭到聯邦起訴，市競選財務委員會(Campaign Finance Board)執行總監萊恩(Paul Ryan)日前在市議會作證時表示，委員會有可能判斷一些參選人是否有資格繼續拿到競選匹配基金(match fund)，暗示亞當斯可能因為被起訴而拿不到這些資金。他表示，最終決定將最早於12月16日作出，當日委員會將對發出首筆匹配基金投票。

瑞恩表示，根據特定競選活動的一些相關問題，參選人可能在選舉前幾個月被全面拒絕獲取匹配資金的資格，「在做出公共資金撥款決定時，委員會將進行一些判斷」；但他未特別提及亞當斯和其2021年的競選活動，並指出他無法對正在進行的調查和審計發表評論。

不過，布碌崙(布魯克林)市議員雷斯特勒(Lincoln Restler)質疑稱，為什麼在亞當斯的過去競選仍有許多未解決問題的情況下，競選財務委員會仍考慮向他提供更多資金。此前有報導稱，亞當斯的競選團隊在2021年競選期間無視競選財務委員會對可疑捐款提出的多次警告，最終獲得創紀錄的匹配基金。

亞當斯在9月被聯邦起訴，而前副州長本傑明(Brian Benjamin)也因2021年競選市主計長違規籌款遭起訴，華裔前州眾議員參選人尹導也深陷籌款違規的醜聞。這些使競選財務委員會警惕參選人可能利用公共資金系統牟利，並讓委員會在2025年選舉周期的資金撥款問題上面臨更嚴格的審查。

如果亞當斯無法拿到匹配基金，他可能在明年6月的初選中處於嚴重劣勢。亞當斯競選團隊律師皮塔(Vito Pitta)此前表示，亞當斯目前的籌款金額比表面看來的要好，因為亞當斯籌得的共計410萬捐款中，約有50萬元將符合八比一的公共匹配基金資格，因此能再獲得額外400萬元匹配基金，因此合計競選經費已經超過800萬元，這一數字也超過了市長初選的競選支出限額。

亞當斯 布碌崙 眾議員

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