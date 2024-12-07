調查達三年半…皇后區地檢破獲幫派 11人遭指控

皇后區地區檢察官凱茲5日宣布，針對東南皇后區幫派暴力進行長達三年半的調查，最終對11名嫌疑人提起多項刑事訴訟。(凱茲辦公室提供)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)5日宣布，針對東南皇后區幫派暴力進行長達三年半的調查，最終對11名嫌疑人提起多項刑事訴訟 。這些嫌疑人涉嫌無差別暴力行為，旨在鞏固地盤，針對敵對幫派成員發動攻擊。11名被告各自面臨多項罪名，罪成最高可被判處無期徒刑。

根據起訴書，這些嫌疑人分別隸屬於街頭幫派「8 Trey Movin Crips」底下的「Whole Blocc Boys」和「Score On Anything」兩個分支，涉及2021至2022年期間發生的九起槍擊事件，面臨的指控包括一級共謀、二級企圖謀殺、一級企圖襲擊、一級魯莽危害他人安全以及二級非法持有槍支 等罪名。

其中的犯罪細節顯示，這些犯罪多發生在公共場所，對無辜市民構成嚴重威脅。有些案件發生在街頭，幫派成員開槍射擊敵對幫派，導致車輛相撞並危及路人，還有槍戰發生在遊樂場和學校附近，當時現場有兒童和家長，場面一度混亂。

此外調查發現，有被告經常使用社群媒體如Snapchat來挑釁和引誘敵對幫派成員，以製造衝突並發動攻擊，他們甚至會跨越地盤，深入敵對幫派的控制區域執行報復行動。根據調查結果，警方共查獲11支槍支，這些武器被頻繁用於上述犯罪行動中。

截至目前，11名嫌疑人中已有五人被捕，並被控57項罪名，一名被告因涉及其他案件目前正在住院，尚未安排過堂，另外三名嫌疑人已因其他罪行正在服刑，預計不久後就會過堂；不過還有剩下兩名嫌疑人在逃中，警方正全力追捕。

凱茲表示，這些暴力行為不僅對受害者造成不可挽回的傷害，也嚴重威脅到當地社區的安全。她說，司法機構將持續努力打擊幫派暴力，確保街頭的和平與穩定。