皇后區可負擔公寓90套住房單元 開放抽籤申請

紐約市住房聯繫計畫宣布，皇后區一棟13層住宅大樓的90套住房單元現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。(取自紐約市住房聯繫計畫)

紐約市 住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)宣布，皇后區 阿斯托利亞(Astoria)一棟13層住宅大樓，其中的90套住房單元現已開始接受可負擔住房的抽籤申請，符合資格的家庭收入範圍為3萬3395元至18萬1740元。

據悉，這一棟名為「Hearthstone」的13層建築，位於北方大道(Northern Blvd.)44-01號，由Hill West設計，Silverstein Properties開發。354個住宅單位中，有90套現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。凡收入為地區收入中位數(AMI)40%至130%之間的家庭皆可申請。

90套可抽籤申請的住房中，36套供收入為地區收入中位數40%的家庭申請，其中23套一居室住房的月租費為828元，13套二居室為967元。36套供收入中位數60%的家庭申請，其中一套一居室住房的月租費為1444元，24套一居室為1328元，11套二居室為1567元。16套供收入中位數100%的家庭申請，其中九套一居室住房的月租費為2329元，七套二居室為2768元。兩套二居室房供收入中位數130%的家庭申請，月租為3298元。

公寓內配備洗衣機和烘乾機、洗碗機、硬木地板、空調以及品牌家電。設施包括健身中心、兒童遊戲室、空中休閒廳、共用工作咖啡 廳、圖書館、以及帶電動車充電站的車庫。租戶需自付電費，其中包括爐具和電暖氣的使用費。更多信息，請登錄housingconnect.nyc.gov/查詢。