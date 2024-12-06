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華社：憂細分法分散亞裔聲量 華裔反遭歧視

記者曹馨元╱紐約報導
華人社區擔心細分亞太裔可能會導致亞裔聲量被分裂，且讓華裔反遭歧視。 (本報檔案照)
華人社區擔心細分亞太裔可能會導致亞裔聲量被分裂，且讓華裔反遭歧視。 (本報檔案照)

市議員克里斯南(Shekar Krishnan)5日在市議會提案「族裔數據細分修訂(Data Disaggregation Revision)」，要求擴增種族和民族的數據收集，華人社區卻有反對聲，表示細分亞太裔可能會導致亞裔聲量被分裂，且讓華裔反遭歧視

與此前在州府提出的「亞裔細分法案」不同，此次在市議會的提案，將族裔數據細分擴大到了西語裔、非洲裔等族群，但支持者仍強調提案對亞太裔(AAPI)美國人的重要性，稱對細分族裔的數據收集，可以讓極為多元的亞太裔獲得更有針對性的資源及福利。但華人擔心，在政府資源和資金不變的情況下，數據細分後會讓人口占比較大的華裔族群所分到的資源減少。

紐約東華協會主席于金山表示，亞裔作為美國「正在崛起」的政治力量，不應該被細分，如此細分只會消解亞裔的聲量，「亞太裔應該是作為一個整體來看，(細分)會讓亞裔分崩離析」，于金山堅決反對針對亞太裔的細分政策，「(支持這個法案的)亞裔議員自己糊塗」。

教育倡導團體PLACENYC的創始人朱雅婷則擔心，族裔數據遭細分後，會加重對部分亞裔族群的歧視，「他們可能又會拿數據說，紐約特殊高中裡面有太多中國人，其他亞裔民族的人不夠多」。朱雅婷認為，「要麼細分所有族裔，要麼一個都不要細分」；但針對細分數據這一政策，她也擔心會出現數據安全問題等，「總歸是有弊端」。

此前在州府提出的「亞裔細分法案」遭致許多反對聲，認為細分數據會被用於在教育、醫療等議題上歧視華裔。目前在市府的提案共有八名發起者，支持者希望能「在年末前全票通過」該提案。

亞裔 歧視 華裔

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