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打擊街頭賣淫 居民籲長期執法

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區當地的居民聯盟「改善羅斯福大道聯盟」(Let's Improve Roosevelt Ave.)再度集會，呼籲市府在90天計畫後，繼續干預賣淫問題。(改善羅斯福大道聯盟提供)
皇后區當地的居民聯盟「改善羅斯福大道聯盟」(Let's Improve Roosevelt Ave.)再度集會，呼籲市府在90天計畫後，繼續干預賣淫問題。(改善羅斯福大道聯盟提供)

為打擊皇后區羅斯福大道的賣淫問題，州市府提出了為期90天的打擊街邊賣淫、非法妓院和無照商販的計畫，當地居民近日集會表示，希望90天後，能繼續執法及介入，確保該區治安。

早前就有許多居民表示，羅斯福大道長期受賣淫困擾。因此，州長及市長在10月提出「恢復羅斯福大道行動」(Operation Restore Roosevelt)的90天計畫，將聯合多個政府機構，打擊街邊賣淫、非法妓院和無照商販，特別是可樂娜(Corona)一帶的羅斯福大道。

當地的居民聯盟「改善羅斯福大道聯盟」(Let's Improve Roosevelt Ave.)也於近日再度集會，呼籲政府部門在90天計畫後繼續干預，「社區依舊面臨著露天性交易和有組織犯罪的困擾，這對居民而言不僅是生活品質問題，更是社會危機，尤其是對兒童的安全構成威脅。」

聯盟主席拜耶茲(Ramon Ramirez Baez)在集會上表示，已經致信州長，呼籲重新集中執法並提供更多資源，以解決正在發生的這一場「道德危機」，他同時倡導對參與非法活動的企業施以更嚴厲的處罰，並加快實施社區安全措施。

前市議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)也在活動上發言，強調非法活動對附近學校的影響，「家長們感到極度沮喪，不斷打電話向我反映情況，居民們也多次提出投訴。我們需要市府加快行動，穩定周邊社區，保障大家的安全。以現有的資源，只要加強執法並下達查封命令，這問題其實不難解決。」

早前就有許多居民表示，皇后區羅斯福大道上長期受賣淫活動困擾。(改善羅斯福大道聯盟...
早前就有許多居民表示，皇后區羅斯福大道上長期受賣淫活動困擾。(改善羅斯福大道聯盟提供)

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