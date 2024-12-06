華女大白天街上走 遭亞裔男莫名攻擊

陳小姐5日早晨被一名亞裔男子出拳攻擊。(陳小姐提供)

布碌崙(布魯克林)一名華裔女子5日走在7大道街道時，突遭迎面走來的一名亞裔 男子出拳攻擊，臉部被打了兩拳；受害者表示，亞裔男子看起來很正常，事發前她也沒察覺到有奇怪的跡象，被攻擊後還曾尾隨對方走了一段路，觀察到男子並未傷害他人，令她更不明白為何自己就會遭遇攻擊。

居住在日落公園的陳小姐表示，5日早上9時30分左右，她和往常一樣沿著7大道往62街方向步行，準備到8大道地鐵站 搭車；在距離地鐵站不遠處，一名看似50多歲的亞裔男子迎面朝她走來，經過身旁時對方突然伸手揮拳打了她的臉兩次，接著還將她推倒在地，還想著繼續毆打，直到她大喊「救命」，有一名華裔青年介入，男子才轉身離開。

陳小姐強調，事發前跟男子完全沒有任何接觸，對方也沒有對她叫喊便直接出手攻擊，令她感到奇怪；她起身後跟蹤對方走了一段路程，男子當時沿著7大道往8大道方向前進，期間還不停回頭看，發現陳小姐拿著手機拍攝時，還從路邊撿起皮鞭，讓她害怕男子又要衝回來攻擊自己。

「沒想到大白天也會被打」，陳小姐說，不過也發現對方一路走在路上時，經過很多個老人家的身旁並未出手，「這樣的話我也不知道算不算隨機，我自己受到傷害沒關係，但怕他會禍害別人」；後來該名青少年幫她報了警，陳小姐未等到警察抵達現場便因工作而離開，不確定是否有被列入警方報告。

活躍8大道的紐約親子互助會會長黃妮可表示，儘管這種無故攻擊的事件防不慎防，不是小心就能避免，但民眾出行的時候還是得多注意周遭的環境，確保安全第一。遇到這類情況，她也鼓勵大家無論是否受傷，都要報案處理，以引起警方對當地治安的重視。