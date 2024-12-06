全美大城市投票率 紐約倒數第二

在今年的總統選舉中，紐約市的選民投票率在全美各大城市中排名倒數第二。(記者和釗宇╱攝影)

數據顯示，紐約市 雖然是美國人口最多的大城市，但投票 率僅比德州的埃爾帕索(El Paso)高。

聖地牙哥加大(UC San Diego)的一份最新報告顯示，2024年總統選舉，紐約市的投票率僅為54%，在全美50個城市中排在第49位，相比之下，這一比率仍高於2021年紐約市長選舉投票率，當時只有23%的選民投票，但這一投票率的全美排名好於總統選舉，排在第37位。達拉斯排在最後一位，市長選舉投票率只有7%。

根據報告，全美50個大城市中，總統選舉的投票率比地方選舉平均高出30%；而在市長選舉和總統大選安排在同一年的城市中，地方選舉的投票率明顯較高。

報告發現，安排在單數年的地方選舉，主要由「有房族、富裕長者」主導。相比之下，將市長選舉改至總統選舉年份的城市，其地方選舉的總體投票參與率大幅增加，而且讓中間派或獨立選民的參與度增加。一些大城市在改變選舉時間表方面取得了成功。舊金山11月首次將總統選舉和市長選舉同時舉行，投票率幾乎翻倍：79%的合格選民參與投票，而2019年僅為42%。

近年來，有關改變紐約市地方選舉時間的討論逐漸升溫。去年，州長霍楚(Kathy Hochul)簽署了一項法律，將鎮和郡選舉改至雙數年。但共和黨民代對該法發起訴訟，導致該法在法庭被推翻，目前州檢察長辦公室已經提出上訴。

此外，市議會本周提出一項決議案，敦促州議會將地方選舉改至與雙數年，與州長選舉和聯邦中期選舉一致。不過，這一過程至少需要兩年，因為需要修改州憲法。其實，已有民主黨民代在上屆州議會上提出該案，但未獲通過。而修憲需要連續兩屆州議會通過，才能提交給選民公投 表決，因此即便該案通過，最早也要到2027年才能交付公投。