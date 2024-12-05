涉酒駕撞長島美甲店4死9傷 律師辯或因腿傷肇禍

肇事駕駛施瓦利(Steven Schwally)再度出庭，辯護律師說目前仍在等待醫療紀錄。圖為此前出庭圖。(美聯社)

涉嫌酒後駕車撞入長島 鹿園(Deer Park)美甲店，導致四死九傷的駕駛施瓦利(Steven Schwally)近日再度出庭，此前其辯護律師卡薩(Christopher Cassar)表示，施瓦利右腿的舊傷可能是導致此次車禍的原因之一，但目前仍在等待醫療紀錄，案件將於明年1月14日再次開庭。

上次開庭時，施瓦利辯護律師卡薩表示，施瓦利的腿部和腳踝內有固定釘，「這可能導致他無法將腳從油門踏板上移開」。他補充說，施瓦利是一名退伍軍人，但這一傷勢並非在服役期間發生。「我們正在全面審查所有證據和醫療紀錄，以查明事故的具體原因。」卡薩拒絕透露傷勢的具體細節，表示其律師團隊仍在調查施瓦利的健康狀況，「一旦我們收到這些資料，就會決定如何進行。」

根據警方，6月28日上午，施瓦利購買了兩瓶各375毫升的某品牌42度長島冰茶雞尾酒，並在鹿園一帶駕車遊蕩。當天下午4時30分，他駕駛一輛休旅 車從停車場高速駛出，隨後撞入美甲店，導致四人被捲入車底，車輛撞擊店面後部才停下，最終造成四人死亡、九人受傷，死者中有三人是華人。

施瓦利自被捕後，一直被關押在蘇福克郡監獄 ，他曾要求保釋，但州高等法院法官安布羅(Richard Ambro)認為，由於施瓦利可能面臨終身監禁且無固定住所，裁定其無保釋拘留；8月1日，施瓦利對28項重罪指控表示不認罪，其中包括四項二級謀殺罪和其他多項指控。

而在8月底，三名車禍倖存者對肇事駕駛施瓦利及售酒給他的酒商提起訴訟，要求數百萬元賠償。