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收到罰單可申請聽證 撤銷機率高 莊文怡邀OATH答疑

記者馬璿／紐約報導
市議員莊文怡3日邀請紐約市行政審理和聽證辦公室(OATH)於布碌崙(布魯克林)辦公室，舉行一對一諮詢。(記者馬璿／攝影)
市議員莊文怡3日邀請紐約市行政審理和聽證辦公室(OATH)於布碌崙(布魯克林)辦公室，舉行一對一諮詢。(記者馬璿／攝影)

市議員莊文怡3日邀請紐約市行政審理和聽證辦公室(OATH)，於布碌崙(布魯克林)辦公室舉行一對一諮詢。OATH立法事務副局長卡斯泰利(John Castelli)表示，大多數民眾不知道即使錯過聽證會，仍可上官方網站申請，或是聯絡辦公室，在75天內重新預約。

卡斯泰利表示，當民眾收到罰單時，有繳納罰款、糾正和解、申請聽證或者提交上訴等諸多選項，但不管選擇哪一個都一定要回應。忽略罰單除會增加罰金外，還可能伴隨利率問題。

他也表示，聽證會有電話、現場、線上及郵寄等形式，官方預訂的聽證會日期若與民眾行程衝突，可至官網重新安排，若錯過聽證會，則可致電OATH辦公室修改狀態，並在75天內都可再預約一次。

他提醒，雖然OATH為長者、小商家與退伍軍人等族群提供幫助，並協助他們了解聽證會的運作方式，但中心人員不能提供法律諮詢，建議民眾將所有有利聽證會的證據備妥以利陳述。若有需求，民眾可通過電子郵件[email protected]、或致電(212) 436-0845獲得免費的一對一諮詢。

卡斯泰利另提及，收到罰單的民眾通常第一時間都會備感壓力，尤其在缺乏語言途徑時更不容易相信司法體系。他認為「沒有語言就沒有正義」，因此OATH在這十年中，與多個移民社區的民選官員、老人中心、圖書館或是公園等合作舉辦免費座談，希望透過多種方式協助民眾，讓居民對司法體系能有更正面的體驗。

莊文怡則表示，協辦這些座談多次，是因為發現收到罰單的華裔民眾時常默默繳納罰金，而不會想著要參加聽證會試圖撤銷案件，但OATH過去提供的數據指出，參加聽證會的傳票駁回率相當高，希望透過更親近民眾的方式鼓勵大家發聲。

老人中心 布碌崙 紐約市

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